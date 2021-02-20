Yüzlerce kuzunun anneleriyle buluşması görüntülendi

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte Elazığ'da her yıl olduğu gibi bu yılda renkli ve duygusal görüntüler oluşuyor. Merkeze bağlı Nuralı köyünde hayvancılıkla uğraşan Şavaklı aşiretine bağlı aileler, baharın habercisi kuzuların doğması ile birlikte anneleriyle buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor.

Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Ardından ayrı yere alınan kuzular sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyun ve kuzuları adete heyecan sarıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular saniyeler içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar da ise içleri ısıtan muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor. Her koyun yavrusunu sesinden tanıyarak süt vermesi ise olaya ayrı bir güzellik katıyor. Birçok ağılda yüzlerce kuzunun anneleriyle buluşması anlarını da İHA ekibi hem drone ile havadan görüntüledi.

'Muhteşem görüntüler oluşuyor'

Hayvancılıkla uğraşan Hasan Koç her sene anne ve yavruların buluşma anına tanıklık ettiklerini belirterek, "Her zaman olduğu gibi koyun kuzu buluşturması yaptık. Hayvanları güzel bir şekilde buluşturuyoruz. 300 tane koyun ve kuzunun her biri kendi kokusu ve görüşüyle birbirlerini arayıp buluyorlar. Rahatsız olan hayvan oluyor, biz kendimiz buluşturuyoruz ve aç kalanları kendimiz emziriyoruz. Allah’ın verdiği ilahi bir takdirdir. Öyle zamanlar oluyor ki, hiçbir kuzu ve koyuna karışmıyoruz. Hayvanlar kendi kokularıyla birbirlerini buluyorlar. Koyun bir yandan kuzu bir yandan koşarak buluşuyorlar. Muhteşem görüntüler oluşuyor ve biz de bu görüntüler ile gurur duyuyoruz” dedi.