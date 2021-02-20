İzmit'te özel bir dil okulu çalışanlarının yaptığı kardan kadını, 2 kişinin alıp götürdüğü güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kardan kadını yapan çalışanlardan biri 'Resmen kaçırdılar, kardan da olsa kadın olmak çok zor Türkiye’de. Kar her yerde var, yapabilirlerdi. Hala nedenini anlamadık' dedi.

Yenişehir Mahallesi’nde bulunan özel bir dil okulu çalışanları, okulun girişine kardan bir kadın yaparak boynuna da bir atkı astı. Ertesi gün, sabah erken saatlerde okula gelen çalışanlar, kardan kadının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediklerinde hava karardıktan sonra okulun önüne gelen iki erkeğin, kardan kadını kucaklayarak götürdükleri görüldü.

DHA'da yer alan habere göre yaptıkları kardan kadının kaçırıldığını söyleyen Harun Aslan, “Arkadaşlarımızla beraber burada kardan kadın yaptık fakat ertesi gün işe geldiğimizde kardan kadınımız ortada yoktu. Biz herhalde rüzgardan yıkıldı sandık. Sağa sola baktık, yüzüne taktığımız havucu ve kömürü, şalı arayıp bulamayınca hep beraber kamera kayıtlarına baktık. Daha sonra 4 kişinin geldiğini ve 2 kişinin de kardan kadını kucaklayıp kaçırdığını gördük. Çok şaşırdık, gülsek mi, ağlasak mı karar veremedik” dedi.

İzmit'te kardan kadını çaldılar: 'Kar her yerde var, yapabilirlerdi. Hala nedenini anlamadık' https://t.co/TYT9OzpqSk pic.twitter.com/znGoiKGTfG — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 20, 2021

Güvenlik kameralarını inceleyinceye kadar kaçırılacağının hiç akıllarına gelmediğini ifade eden Lina Zekheria, “Kar yağdıktan sonra dışarıya ekip olarak çıktık eğlenmek için, kardan kadın yaptık. Ertesi gün geldiğimizde yerinde olmadığını gördük. Güvenlik kameralarını inceledik. Daha sonra iki kişinin geldiğini gördük. Görüntüleri izlerken sadece fotoğraf çekileceklerini sandık ama daha sonra taşıyarak götürdüler. Resmen kaçırdılar, kardan da olsa kadın olmak çok zor Türkiye’de. Kar her yerde var, yapabilirlerdi. Hala nedenini anlamadık” diye konuştu.