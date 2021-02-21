Tuzla'da tarihi geçmiş 70 kilogram tavuk eti imha edildi

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekiplerinin bir yemek üretim tesisinde yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ve yemek yapılmak üzere hazır bekletilen yaklaşık 70 kilogram tavuk eti imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Tuzla Belediyesi Zabıta Ekiplerinin katılımıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işletmelerin Kovid-19 tedbirlere uyup uymadığı denetlendi.

Orhanlı Mahallesi'ndeki bir yemek üretim tesisinde tarihi geçmiş ürün bulunduğu ihbarını alan Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, buraya baskın düzenledi.

Baskında yemek yapılmak için hazır tutulan yaklaşık 70 kilogram tavuk eti ele geçirildi. Ekipler tarafından işletmeye idari para cezası kesilirken, tavuk eti de imha edildi.