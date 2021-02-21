Kayıt
18:30 21 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Jim Mattis için Endonezya özel kuvvetler askerlerinden gösteri

    PETA: Yeni pandemi tetiklememek için askerlerin yılan kanı içmesi, canlı akrep yemesi gibi adetlerin bırakılması lazım

    © AFP 2021 / SYLVIE LANTEAUME
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103194/96/1031949646_0:236:4586:2816_1200x675_80_0_0_6b6480111f206059177b956e1fbdf667.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202102211043863207-peta-yeni-pandemi-tetiklememek-icin-askerlerin-yilan-kani-icmesi-canli-akrep-yemesi-gibi-adetlerin/

    İnsanlığı kırıp geçiren koronavirüs pandemisinin yarasa, pangolin, tavşan, gelincik porsuğu gibi yaban hayvanlarının avlanıp yenmesinden kaynaklandığı tezi üzerinde durulurken, hayvan hakları örgütü PETA, yeni bir pandemi tetiklememek için orduların askerlerin yılan kanı içmesi, canlı akrep yemesi gibi adetleri bırakması gerektiği uyarısını yaptı.

    Koronavirüsün en ağır vurduğu ülkelerden Britanya'da açıklama yapan PETA, Tayland'da düzenlenen Altın Kobra isimli askeri tatbikata katılan tüm dünyadan birliklerin hayatta kalma becerilerini geliştirme adına egzotik yaban hayvanlarını canlı yakalamak ve yemek gibi eylemlerde bulunmalarını gündeme getirdi.

    Hayvan hakları örgütünün Britanya kolunun Savunma Bakanı Ben Wallace'a gönderdiği ve web sitesinde yayımladığı mektupta, her yıl Tayland'da düzenlenen ortak askeri tatbikat Altın Kobra'ya binlerce uluslararası askerin katıldığına ve bunların belli böcek ve yaban hayvanlarını avlayıp öldürüp yediklerine dikkat çekildi. 

    Saha eğitimi kapsamında yılan kanı içen, kertenkele ve akrep yiyen askerlerin koronavirüs tipi hayvan kaynaklı bir hastalığa yakalanması riskinin çok yüksek olduğunu vurgulayan PETA, bunun yeni bir pandemi başlatabileceğini belirtti.

    Bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'i hayvan kaynaklı

    Wallace'a ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin son dönemde ortaya çıkan ve insanları etkileyen enfeksiyon hastalıklarının yüzde 75'inin hayvanlardan kaynaklandığı ve bulaştığına dair açıklaması hatırlatıldı. 

    Soylarının tükenmesi hızlanıyor

    Aynı zamanda bu ritüel havasına sokulan barbarca öldürmenin, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya hayvanların yokoluşunu hızlandırdığı vurgulandı. 

    Geçen yılki tatbikatta ABD askerlerinin dişleriyle kertenkele derisi yüzüp kertenkele ve akrepleri canlı canlı yerken, kafasını kestikleri yılanı elden ele dolaştırıp kanını içerken görülüğü video, çok büyük tepki çekmişti.

    Geçen yıl öldürülen kral kobra yılanları, 'yakın zamanda soyu tükenme riski yüksek' kategorisinde yer alıyor. 

    SARS, MERS, Ebola, kuş gribi, domuz gribi, Zika

    1970'lerden beri en az 36 enfeksiyon hastalığının insanların hayvanlarla etkileşiminden kaynaklandığı belirlendi. SARS, MERS, Ebola, kuş gribi, domuz gribi, Zika da bunlar arasında. Pek çok bilim insanı da yeni tip koronavirüsün çıktığı kaynak olarak yarasa üzerinde duruyor.

    PETA, Wallace'dan tatbikattan canlı hayvanlarla ilgili uygulamaların kaldırılması, yerine hayvansız daha etik ve etkili yöntemler konulması için nüfuzunu kullanmasını talep etti. Hükümet ise Tayland'daki tatbikata Britanya'nın katılmadığını savundu. Ama The Independent'a göre geçen yılki tatbikata katılan iki askeri planlamacıdan biri, bu yıl ağustosta yapılacak tatbikatta da yer alacak.

    Etiketler:
    Tayland, Britanya, Kobra yılanı, Kobra, Askeri tatbikat, Tatbikat, Asker, Ordu, akrep, Kertenkele, yılan, Yarasa, Yaban hayvanları, pandemi, Koronavirüs, PETA, Uyarı, açıklama, Mektup, Ben Wallace
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bilim insanları ABD'nin nesli tükenen türlerinden olan kara ayaklı gelinciği 30 yıl önce ölen bir hayvandan alınan genlerle klonlamayı başardı. Elizabeth Ann adlı bu gelincik Aralık ayında dünyaya geldi.
    Dünyayı şaşırtan klon hayvanlar
    Karikatür
    ABD'den Türkiye raporu: Yeni Türk hükümeti seçilene kadar baskı sürdürülmeli
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet