PETA: Yeni pandemi tetiklememek için askerlerin yılan kanı içmesi, canlı akrep yemesi gibi adetlerin bırakılması lazım

İnsanlığı kırıp geçiren koronavirüs pandemisinin yarasa, pangolin, tavşan, gelincik porsuğu gibi yaban hayvanlarının avlanıp yenmesinden kaynaklandığı tezi üzerinde durulurken, hayvan hakları örgütü PETA, yeni bir pandemi tetiklememek için orduların askerlerin yılan kanı içmesi, canlı akrep yemesi gibi adetleri bırakması gerektiği uyarısını yaptı.

Koronavirüsün en ağır vurduğu ülkelerden Britanya'da açıklama yapan PETA, Tayland'da düzenlenen Altın Kobra isimli askeri tatbikata katılan tüm dünyadan birliklerin hayatta kalma becerilerini geliştirme adına egzotik yaban hayvanlarını canlı yakalamak ve yemek gibi eylemlerde bulunmalarını gündeme getirdi.

Hayvan hakları örgütünün Britanya kolunun Savunma Bakanı Ben Wallace'a gönderdiği ve web sitesinde yayımladığı mektupta, her yıl Tayland'da düzenlenen ortak askeri tatbikat Altın Kobra'ya binlerce uluslararası askerin katıldığına ve bunların belli böcek ve yaban hayvanlarını avlayıp öldürüp yediklerine dikkat çekildi.

Saha eğitimi kapsamında yılan kanı içen, kertenkele ve akrep yiyen askerlerin koronavirüs tipi hayvan kaynaklı bir hastalığa yakalanması riskinin çok yüksek olduğunu vurgulayan PETA, bunun yeni bir pandemi başlatabileceğini belirtti.

Soldiers who drink snake blood and eat live geckos and scorpions in training sessions are risking catching infectious coronavirus-type diseases and even causing a new pandemic, campaigners have warned.https://t.co/BFW7FdEQ8z — Yahoo Philippines (@YahooPH) February 21, 2021

Bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'i hayvan kaynaklı

Wallace'a ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin son dönemde ortaya çıkan ve insanları etkileyen enfeksiyon hastalıklarının yüzde 75'inin hayvanlardan kaynaklandığı ve bulaştığına dair açıklaması hatırlatıldı.

Soylarının tükenmesi hızlanıyor

Aynı zamanda bu ritüel havasına sokulan barbarca öldürmenin, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya hayvanların yokoluşunu hızlandırdığı vurgulandı.

Geçen yılki tatbikatta ABD askerlerinin dişleriyle kertenkele derisi yüzüp kertenkele ve akrepleri canlı canlı yerken, kafasını kestikleri yılanı elden ele dolaştırıp kanını içerken görülüğü video, çok büyük tepki çekmişti.

Geçen yıl öldürülen kral kobra yılanları, 'yakın zamanda soyu tükenme riski yüksek' kategorisinde yer alıyor.

SARS, MERS, Ebola, kuş gribi, domuz gribi, Zika

1970'lerden beri en az 36 enfeksiyon hastalığının insanların hayvanlarla etkileşiminden kaynaklandığı belirlendi. SARS, MERS, Ebola, kuş gribi, domuz gribi, Zika da bunlar arasında. Pek çok bilim insanı da yeni tip koronavirüsün çıktığı kaynak olarak yarasa üzerinde duruyor.

PETA, Wallace'dan tatbikattan canlı hayvanlarla ilgili uygulamaların kaldırılması, yerine hayvansız daha etik ve etkili yöntemler konulması için nüfuzunu kullanmasını talep etti. Hükümet ise Tayland'daki tatbikata Britanya'nın katılmadığını savundu. Ama The Independent'a göre geçen yılki tatbikata katılan iki askeri planlamacıdan biri, bu yıl ağustosta yapılacak tatbikatta da yer alacak.