Antalya'da bir kişi evinin bahçesini temizlerken kafatası buldu

Antalya'da Bayram Özkan evinin ön tarafındaki çalılık alanın içinde temizlik yaptığı sırada, insana ait olduğu düşünülen bir kafatası buldu.

Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulunmasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2225 Sokak'taki evinin yanındaki bahçede temizlik yapan Bayram Özkan, kafatasıyla karşılaşınca polise haber verdi.

İhbar üzerine söz konusu adrese gelen ekipler, bahçede inceleme yaptı.

Yakındaki mezarlıktan sel sularıyla ya da yaban hayvanları tarafından bahçeye taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde durulan kafatası, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bahçesini temizlerken otların arasında kafatası buldu https://t.co/yqiYAdRSmM pic.twitter.com/nH0KyTFVXc — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 21, 2021

Olayla alakalı konuşan Bayram Özkan "Bahçe biraz düzensizdi, fare ve haşereler gelmesin diye temizlik yaparken kafatası buldum ve hemen polis ekiplerini aradım. Daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti, ilk kez yaşıyorum ve çok şaşkınım. 400-500 metre ileride bir mezarlık var orayla ilgili olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.