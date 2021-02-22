ABD'de bomba ihbarı yapılan 'şüpheli çantadan' bir kedi ve yeni doğan 6 yavrusu çıktı

ABD'nin Ohio eyaletinde Butler County Şerif Ofisi'ne kilisenin dışında şüpheli bir çanta olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine adrese giden bomba birimi çantada bir kedi ve 1 günlük 6 yavrusunu buldu.

CNN'in haberine göre Ohio'da Butler County Şerif Ofisi'nin bomba uzmanları kilisenin önündeki şüpheli çantayı etkisiz hale getirmek için olay yerine gitti.

'Şüpheli paketi' açan ekip, çantanın içinde beklemedikleri bir görüntü ile karşı karşıya geldi. Çantada bir anne kedi ve 6 yavrusu bulunuyordu.

Uzman Mike Grimes ve dedektif Detherage adrese gittikleri sırada çantayı kontrol ederken 'tıklama değil, mırıldama sesleri' duyduklarını söyledi. Çantanın içinden çıkan kağıt peçeteye el yazısıyla yazılmış notta anne kedinin adının 'Sprinkles' olduğu bir gün önce doğum yaptığı yazıyordu.

Şerifin ofisi, kediyi ve yavrularını Hamilton'daki Hayvan Dostları İnsani Cemiyeti'ne götürerek burada sıcak bir ortamda bakımlarının yapılarak, karınlarının doymasını sağladı.

Hayvan barınağı, Facebook'ta, yavru kedilerin annelerinin idrarına bulandıkları için geldiklerinde banyo yaptıklarını bilgisini paylaştı. Barınağın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Her yerde Sprinkles'ın mırıldanma sesleri var. Aşıları ve kan testi yapıldı. Sağlık durumu iyi görünüyor. Bebeklerini emzirmek ve onlara bakmak için harika bir iş çıkarıyor ve bu öğleden sonra 7'si de koruyucu ailelerine yerleştirilecek."





