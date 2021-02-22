Polis kapıyı çalınca balkondan atlayıp kaçmaya çalıştılar

İstanbul Sancaktepe'de gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı. Paniğe kapılarak balkondan atlayan yabancı uyruklu 4 kişiden ikisi kaçmayı başarırken, ikisinin bacakları kırıldı.

Sabaha karşı İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen olayda, gürültü sebebiyle yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı.

Binanın arkasından gelen sesler üzerine oraya yönelen polis ekipleri balkondan atlayan şüphelilerle karşılaştı. Birinci kat balkonundan atlayan 4 kişinin ikisi kaçmayı başarırken diğer iki kişinin bacakları kırıldı. Yapılan inceleme sonucu yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.