Ocak ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 72 azaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.48 azaldı. Geçen ay Türkiye'ye gelen 509 bin 787 yabancı turist sayısı tüm zamanların en düşük ocak ayı verisi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre 2021 yılı ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre

yüzde 71.48 oranında bir azalış göstererek 509 bin 787 oldu. Bu veri tüm zamanların en düşük ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında Türkiye'ye gelen 509 bin 787 yabancı ziyaretçinin 2 bin 901'i (yüzde 0.57) günübirlikçilerden oluşuyor.

Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il ise şöyle:

1-İstanbul 334 bin 825 turist ile yüzde 65.68

2-Edirne 52 bin 698 turist ile yüzde 10.34

3-Antalya 47 bin 23 turist ile yüzde 9.22

4-Şırnak 15 bin 681 turist ile yüzde 3.08

5-Artvin 8 bin 779 turist ile yüzde 1.72