NASA: Stadyum büyüklüğünde bir asteroit Dünya'ya yaklaşıyor

NASA, çapı 213 metreye ulaşan bir asteroidin Dünya'ya doğru ilerlediğini açıkladı.

'2020 XU6' olarak tanımlanan asteoridin bir stadyum büyüklüğünde, Londra'daki Big Ben saat kulesinden iki kat, ABD'deki Özgürlük Heykeli'nden ise bir buçuk kat büyük olduğu belirtildi.

The #NearEarthObject #NEO (2020 XU6) is flying by at a distance of around 4,100,000 km (which is 11 Lunar Distances). It is travelling past at a speed of about 8.4 km/s. pic.twitter.com/fnAvB93d5m — Near Earth Object close approach (@flybyneo) February 22, 2021

​NASA'nın verilerine göre, 2020 XU6, saniyede 8.4 kilometre veya saatte 30.240 kilometre hızla ilerliyor. Asteroidin bugün Dünya'nın 4 milyon kilometre uzağından geçmesi bekleniyor.

2020 XU6'in ardından Dünya'nın yakınından iki asteroid daha geçmesi bekleniyor. Bunlardan birinin 6.9 milyon, diğerinin ise 5.9 milyon kilometre uzaklıktan geçmesi bekleniyor.