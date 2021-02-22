Dünyanın en zengin ailelerinden Ambanilerden komodo ejderli 'süper lüks' hayvanat bahçesi

Dünyanın en zenginlerinden olan Hindistanlı Ambani ailesi, içerisinde komodo ejderi ve çita da olan devasa bir hayvanat bahçesi açıyor. Ancak Ambaniler, hayvanlara olan tutkuları nedeniyle milyon dolarlar harcayan tek aile değil.

Hint sanayi grubu Reliance Industries’in başındaki Ambani ailesi, içerisinde çita, özel kuş türleri ve komodo ejderi olan devasa bir hayvanat bahçesi açacaklarını duyurdu. Bloomberg'in haberine göre, 2023'te Hindistan'da açılması planlanan hayvanat bahçesinin maliyeti hakkında açıklama yapılmadı.

Ambani ailesinin serveti yaklaşık 80 milyar dolar değerinde. Spor ve sanatta da etkili olan ailenin ayrıca, kriket takımı ve 2014'te başlattıkları bir futbol ligi var. Öte yandan, Mukesh Ambani'nin eşi Nita Ambani, 2019'da New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin yönetim kuruluna katıldı.

Campden Wealth araştırma müdürü Rebecca Gooch, aileden bahsederken "Fanteziyi gerçeğe dönüştürmek için ekonomik beygir gücüne sahipler" dedi.

Amban ailesi, 2018'de kızları Isha Ambani ile başka bir milyarderin oğlu Anand Piramal'ın düğünüyle gündeme gelmişti. 5 bin kişinin katıldığı ve 110 milyon dolara mal olan düğüne eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da katılmış, şarkıcı Beyonce sahne almıştı.

India's richest man Mukesh Ambani hires Beyonce to sing at daughter's pre-wedding party https://t.co/yKHlfImSK4 — Sky News (@SkyNews) December 11, 2018

​Ancak Ambaniler, servetini hayvanat bahçesi inşa etmeye harcayan tek zenginler değil. Lojistik zincirleri Bayan Resources'un Endonezyalı milyarder sahibi Low Tuck Kwong da 4 milyon dolarlık hayvanat bahçesiyle biliniyor. Kwong, hayvanat bahçesini 'Hayvanlara olan tutukusu nedeniyle' kurduğunu söylüyor.

Ayrıca, Gürcistan’ın en zengin adamı ve eski başbakanı Bidzina Ivanishvili’nin, Karadeniz’de 3 milyon dolar harcayarak yaptırdığı fantastik hayvanlar ve ağaç türlerinden oluşan bir botanik bahçesi var.

Filipinli milyarder ve yapı marketler zinciri Wilcon Depo'nun sahibi William Belo da kurduğu çiftlikteki yumurtlamayan tavukları ne yapabileceğini düşünürken çözümü içerisinde timsahlar olan bir hayvanat bahçesi kurmakta buldu. Belo'nun yumurtlamayan tavukları timsahlara yem olurken, timsahların derileri de lüks tekstil zinciri Louis Vuitton'a satılıyor.