NASA, Perseverance’nin Mars'a iniş anına ait görüntüleri yayınladı

Yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından Mars'a ulaşan Perseverance, yedisi iniş sürecini kaydetmek üzere birçok kamerayla donatılmıştı. Bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç olan Perseverance, geçen perşembe günü Jezero Krateri'ne başarılı şekilde iniş gerçekleştirmişti.

3 dakika 25 saniyelik videoda, Perseverance'ın üzerindeki paraşütün açılması ve sonunda da Kızıl Gezegen'e inmesi görülüyor.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

NASA Jet İtki Laboratuvarı Direktörü Michael Watkins, "Bunlar gerçekten hayret verici videolar. Mars'a iniş gibi bir hadiseyi ilk kez görüntüledik" ifadesini kullandı.

30 Temmuz'da ABD'den fırlatılan araç, milyarlarca yıl önce Dünya'ya benzediği düşünülen Kızıl Gezegen'in geçmişini araştıracak. Perseverance’ın görevi, Mars’ta eğer varsa, geçmişte yaşamış mikroskobik canlıların izini sürmek.