Polis denetiminden kaçan otomobil takla attı: 2 kişi gözaltında

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Fatih istikameti yönünde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetim yapan polis ekipleri, içinde iki kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil Okmeydanı sapağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası araçtan çıkıp yaya olarak kaçmaya başlayan iki kişi polis ekiplerinin kovalaması sonucu saklandıkları çalılıkların arasında yakalandı.

Alkollü oldukları için kaçtıklarını iddia eden iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.