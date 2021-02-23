İstanbul'da kritik eşik aşıldı: Trafik artık tüm gün sıkışık

İstanbulluları çıldırtan trafik yoğunluğu, her geçen gün artmaya devam ediyor. Mesai başlangıcı ve bitiş saatlerinde zirve noktasına çıkan trafik, artık tüm güne yayılıyor.

İstanbul’da trafik yoğunluğu her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Ana arterlerde, zirve saatlerde görülen yoğun trafik, son 2 haftadır tüm güne yayılıyor. Uzmanlar bu durumu, ‘zirve saat sapması’ olarak yorumluyor.

Araç hızları zirve saatlerde E-5, TEM otoyolu, köprü geçişleri ve bağlantı yollarında 10 km/saat hız seviyesine gerilemiş vaziyette. Normalde sabah işe gidiş ve akşam eve dönüş saatlerinde tıkanan ana arterlerdeki yoğunluk, artık sabahın ilk ışıklarından akşam 21.00’den sonrasına da sarkabiliyor.

'Özel araç tercih edenlerin sayısı arttı'

Uzmanlar bu durumu özel araç tercih edenlerin sayısındaki yüzde 10’luk artış ile mesai kavramının ortadan kalkmasına bağlarken, Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, şunları söyledi:

"Toplu taşımadan özel araca yönelişin önü kesilmiyor. Kovid-19 vaka sayısı ile toplu ulaşımdaki doluluk oranları arasında bir paralellik yok. Yani vatandaşlarımız boşuna endişe edip, toplu ulaşımdan kaçınıyor. Bir diğer sorun da araç fiyatlarının tavan yapmasından sonra dar gelirli birçok insanın eski araçlara yönelmesi oldu. Çok fazla yolda kalan araç olduğunu görüyoruz. Bu durum bile trafiğin akışını bozabiliyor. Sokağa çıkma yasakları düzenli trafik hareketi dediğimiz dengeyi tamamen altüst etti. Artık ‘Zirve Saat’ dediğimiz durum da tamamen değişti. Zirve Saatler pandemi nedeniyle neredeyse gün ortalarına kadar sarkmış durumda. Biz buna ‘Zirve Saat Sapması’ tanımı yapıyoruz."

'Büyük bir çoğunluk toplu taşımadan uzak duruyor'

Toplu ulaşımdaki doluluk oranlarının yüzde 50 azaldığına da dikkat çeken Demir, “Toplu ulaşım yarı kapasiteyle çalışılıyor. Karayolu trafiği tam anlamıyla dengesiz ve katlanılamaz duruma geldi. Vatandaşın büyük bir kısmı, ‘Asla toplu taşımaya binemem’ diyor. Sefaköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt’taki nüfus yoğunluğu İstanbul’un merkez lokasyonu dediğimiz bölgelerdeki trafiği etkiliyor" diye konuştu.

'Korktuğumuz başımıza geldi'

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaşım Bölümü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul’un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunda Kovid-19 öncesi döneme göre yüzde 30’luk artış tespit ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Benzer durum 2005 yılında da ortaya çıkmıştı. O dönem köprülerdeki nakit geçişlerden, şişe ağzı dediğimiz şeritlerin düzenlemesine kadar birçok yenilik hayata geçirildi. 2005 İstanbul ulaşımı için kırılma yılıydı. O toplantılardan sonra toplu ulaşımda büyük yatırımlar gerçekleştirilmeye başlandı. Bu nedenle hem belediye başkanları, hem hükümet ortak planlama yapmalı. Sürücü davranışları bu şekilde devam ettiği sürece trafik çilesi bitmez. Olur olmadık her yerde duraklama yapan veya yolcu indirip, bindiren sürücüler de trafiğin artmasına neden oluyorlar. Son bir haftadır katlanılamaz dediğimiz tablo ortaya çıkmış durumda. Zirve saatlerde ana arterlerdeki hız 10km/saat seviyesine düşmüş vaziyette. Korktuğumuz başımıza geldi. Toplu ulaşım yarı yarıya düşerken, trafik 1.5 kat artmış durumda."