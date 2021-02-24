Aurus Senat otomobili seri üretime geçmeden zamlandı: Yeni fiyatı 2 milyon TL’den fazla

Rus Aurus Senat otomobilinin fiyatının üretime geçmeden yüzde 22 arttığı ve 22 milyon rubleye yükseldiği bildirildi.

Rus Aurus Senat otomobilinin fiyatının bu yılın mayıs ayında başlaması beklenen seri üretime geçmeden yüzde 22 arttığı ve 22 milyon rubleye (yaklaşık 2 milyon 90 bin TL) yükseldiği belirtildi.

Aurus Motors, daha önce otomobilin seri üretimden sonraki fiyatının yaklaşık 18 milyon ruble olacağını açıklamıştı.

Aurus Motors’un Rus sosyal paylaşım sitesi Vkontakte hesabından otomobilin yeni fiyatına ilişkin açıklamasında, “Müşterilerimize 22 milyon ruble fiyatlı ön sözleşme yapmalarını öneriyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için Aurus satış departmanlığı ile irtibata geçilebilir. Uzmanlar, araç donanımına ilişkin bireysel istekleri dikkate alarak nihai fiyat konusunda yardımcı olacaktır” denildi.

Açıklamada ayrıca, Aurus Senat'ın seri üretimine Mayıs 2021'de Sollers grubunun Tataristan’daki Yelabuga tesislerinde başlanacağı belirtildi.