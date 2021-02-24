Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi etkisi altına alan ve birçok şehirde kar yağışına sebep olan soğuk hava dalgası geride kaldı. Ülke genelinde sakin geçen bir haftanın sonrasında Mart ayının ilk günlerinde yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. 28 Şubat'tan itibaren hava sıcaklıkları düşüşe geçecek.

Aralık ayında sıcaklık rekorları kıran hava, Ocak ayında soğudu, Şubat ayı ise Türkiye'nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı geçti.

Küresel tahmin sistemlerinin raporlarına göre ise Mart ayının ilk günlerinde yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak.

'28 Şubat'tan itibaren soğuklar başlıyor'

Yeni soğuk hav dalgası Türkiye'ye Şubat'ın son gününde giriş yapacak. Sözcü'nün aktardığı habere göre, mart ayının ilk günlerinde yurdun kuzey kesimlerinde kar kendini gösterecek, İstanbul’da da hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler ise şöyle:

"Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."

Öte yandan iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.