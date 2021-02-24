İnternetten telefon sipariş verdi, kargodan bisküvi çıktı

İstanbul Bakırköy'de yaşayan Yasin Ayar, internetten telefon siparişi verdi. Kendisine ulaşan kargoyu açan Ayar, paketten telefon yerine bisküvi çıkınca soluğu poliste aldı.

İstanbul'da yaşayan Yasin Ayar, internet üzerinden bir siteden alışveriş yaptı ve 6 bin 300 lira değerinde cep telefonu siparişi verdi.

Gün içerisinde kargoyla siparişi gelen Ayar, kutuyu açtığında gözlerine inanamadı. Telefon gönderilmesi gereken kargodan bisküvi çıktı.

Kargo görevlisinin peşinden giderek durumu izah eden Ayar, ardından da karakola giderek firmadan şikayetçi oldu.

Mağduriyetinin giderilmesini isteyen ayar, "Acil bir dönüş ve sonuç bekliyorum. Dün internet üzerinden vermiştim siparişi gün içerisinde geldi ürün, açtığımda bisküvi çıktı. Konuyla alakalı kargo üzerinden tutanak tutuldu. Bununla alakalı şok geçirdim, o kadar para verdim” ifadelerini kullandı.