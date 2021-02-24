Kanada'nın Winnipeg kentinde vatandaşlara 'uyarı': Seksi kardan adamlar inşa etmeye son verin

Kanada'nın Winnipeg kenti sakinlerinin başı seksi kardan adam vakalarıyla dertte. Winnipeg Şehri Şikayet Departmanı'nın Facebook sayfasından yapılan paylaşımda vatandaşlardan cinsel içerikli kardan adam inşa etmeye son vermeleri istendi.

Kışın sert ve bol kar yağışlı geçtiği Kanada Winnipeg'de şehrin birçok noktasında cinsel içerikli kardan adamlar görülmeye başlandı.

Winnipeg Şehri Şikayet Departmanı isimli Facebook hesabından yapılan paylaşımda 'seksi kardan adam' uyarısında bulunuldu.

Şehir sakinlerinin haberleşmesi için kurulan ve kentte yaşanan gelişmelerin paylaşıldığı parodi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda "Lütfen şehre seksi kardan adamlar inşa etmekten vazgeçin" denilerek fotoğraflar paylaşıldı.

Esprili paylaşımlardan bir diğerinde ise "Bunu yapan kişilerin kamera görüntüleri elimizde. Polisler olayı araştıracak" denildi.

If anyone has information on the individual pictured below please contact us immediately via call or text:... The City of Winnipeg Complaints Department paylaştı: 30 Ocak 2021 Cumartesi