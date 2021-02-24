Ünlü modacı Wang yeniden cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya

New York’ta tasarım okulu öğrencisi olan Keato Bullen 2019 yılında, stilist David Casavant da 2017’de bir gece kulübünde moda tasarımcısı Alexander Wang tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdü.

Wang, iddiaların tamamını sert bir şekilde reddetti.

Wang'ın avukatlarından Paul Tweed, söz konusu gece kulübünün kamera görüntülerini beklediklerini ve müvekkilinin, görüntülerin iddiaları tamamen çürüteceğine inandığını ifade etti.

Avukat Lisa Bloom, cinsel taciz suçlamasıyla Wang’dan şikayetçi olan 11 kişiyi temsil ettiğini belirtti.

Model ve grafik tasarımcısı Owen Mooney, 2017 yılında Wang tarafından tacize edildiğini Aralık 2020'de öne sürmüştü.

The glamour of New York nightlife helped the fashion designer Alexander Wang build an empire. Now he is accused of sexual misconduct on the club scene. He has called the allegations “baseless and grotesquely false.” https://t.co/WNQAY5hvL3 — The New York Times (@nytimes) February 18, 2021

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