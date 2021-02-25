Silahlı saldırı sonrası köpekleri çalınan Lady Gaga, getirene 500 bin dolar ödül vaat etti

ABD'li ünlü pop şarkıcısı Lady Gaga, kaçırılan iki köpeğini getirenlere 500 bin dolar ödül vaat etti.

Pop süperstarı, Hollywood'da silahlı saldırı sonrası çalınan köpekleri Koji ve Gustav'ın iadesi için 500.000 dolarlık bir ödül vaat etti. Film çekimi için Roma'da bulunan Gaga'nın Fransız buldoğu 2 köpeği, köpeklerin gezdiricisi Ryan Fischer'ın silahla yaralanması sonrası kaçırılmıştı. Gaga'nın üçüncü köpeği 'Miss Asia' ise kaçmış ve daha sonra polis tarafından kurtarılmıştı.

Los Angeles Polis ofisi, köpeklerin gezdiricisini yarı otomatik silahla yaralayıp, arabayla kaçtığı düşünülen şüpheliyi arıyor.

İsimsiz kalmak koşuluyla konuşan Gaga'ya yakın bir kaynak, köpeklerin iade edilmesi ve ödülün alınması için kojiandgustav@gmail.com mail adresiyle iletişime geçilmesi çağrısını yaptı.

Fransız buldoğu cinsi köpekler ABD'de 2-10 bin dolar arası bir fiyatla satılıyor.

Gaga'nın köpeklerine çok düşkün olduğu biliniyor.