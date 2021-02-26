Yeni Örümcek Adam filminin ismi açıklandı

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni Örümcek Adam filminin ismi "Spider-Man: No Way Home" (Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok) olarak açıklandı. Filmin başrol oyuncusu Tom Holland’ın sosyal medya hesabından duyurduğu film, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Marvel Stüdyo, Sony ve Disney şirketlerine ait çizgi roman serisinin filmi Örümcek Adam'ın, 2021 Aralık ayında çıkarılması planlanan son filminin ismi duyuruldu.

Yeni yapımın tanıtımını filmin başrol oyuncusu Tom Holland, sosyal medya hesabı üzerinden bir video aracılığıyla gerçekleştirdi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Tom Holland'ın Marvel evrenindeki 6. filmi olacak Örümcek-Adam 3'ün ismi "Spider-Man: No Way Home" olarak açıklandı.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

​Daha önce Jacob Batalon 'Spider-Man: Home Wrecker' (Örümcek-Adam: Yuva Yıkan) isminin geçtiği bir afiş paylaşmıştı. Zendaya ise "Spider-Man: Homeslice" (Örümcek-Adam: Mahalle Arkadaşı) isminin yer aldığı bir afişi paylaşmıştı.