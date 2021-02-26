Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün bacağı koptu

Akşam saatlerinde Gebze İstasyon Mahallesi Feribot kavşağında meydana gelen olayda, Sami G. yönetimindeki otomobil, İbrahim Mamak’ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Mamak'ın bacağı koptu. Mamak’a ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sol bacağının kopmasıyla acı içerisinde kıvranan İbrahim Mamak, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.
Sürücü Sami G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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