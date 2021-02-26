Bay ve Bayan Patates Kafa tarihe karışıyor

Oyun ve oyuncak firması Hasbro, cinsiyet konusunda yalnızca kadın-erkek şeklindeki sınırlamanın dışına çıkmak için ünlü Bay/Bayan Patates Kafa (Mr. Potato Head) oyuncağının adında değişikliğe gidiyor.
1952'de kurulan firmanın ürettiği, 'Oyuncak Hikayesi' (Toy Story) filmine de konuk olan bu patates şeklindeki oyuncakların 'karı, koca, çocuklardan' oluşan aile setlerinin satışının da durdurulacak.
Öte yandan firmanın kararına sosyal medyada özellikle muhafazakarlardan tepkiler gecikmedi. Daily Wire sitesinin kurucusu Ben Saphiro, "Artık her cinsiyetten her çocuk bir Patates Kafa'ya bakıp yerleri değiştirilebilen parçaları olan plastik bir sferoit olmak hayali kurabilir. Bayan Patates Kafa da canından oldu. Cinsiyetsiz bir Pringles kutusuyla değiştirilecek" dedi.
Bigotry ANNIHILATED https://t.co/FaogDQlL7A— Ben Shapiro (@benshapiro) February 25, 2021
Yazar James Bloodworth "Patates olma hayali kuran kadınlar için büyük bir zafer" diyerek firmayı tiye aldı.
Important victory for women who aspire to be potatoes https://t.co/uYnj01C1RV— James Bloodworth (@J_Bloodworth) February 25, 2021
Matt walsh adlı kullanıcı da "7 yaşındaki kızım haberi aldığında 'Hayatımın en harika günü. Artık rahata erebilirim' dedi. Birbirimize sarılıp ağladık" ifadelerini kullandı.
I told my 7-year-old daughter that Mr. Potato Head is gender neutral now and she smiled and said, "This is the greatest day of my life. Finally I can be at peace." We hugged and I started sobbing. It was so beautiful.— Matt Walsh (@MattWalshBlog) February 25, 2021
Tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan Hasbro, değişikliğin yalnızca marka adını etkileyeceğini, oyuncakların görünüşünün aynı olacağını duyurdu.
Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ— Hasbro (@Hasbro) February 25, 2021
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