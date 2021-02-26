Bay ve Bayan Patates Kafa tarihe karışıyor

Farklı vücut parçaları ve aksesuarları olan Bay/ Bayan Patates Kafa oyuncaklarının isminde kadın ve erkekliğe vurgu kaldırılacak. Firma bu yıl hayata geçirilmesi planlanan isim değişikliğiyle ilgili olarak "Kültür evrimleşti. Çocuklar kendi deneyimlerini yansıtabilmek istiyor" açıklaması yaptı.

Oyun ve oyuncak firması Hasbro, cinsiyet konusunda yalnızca kadın-erkek şeklindeki sınırlamanın dışına çıkmak için ünlü Bay/Bayan Patates Kafa (Mr. Potato Head) oyuncağının adında değişikliğe gidiyor.

Firmaya göre on yıllardır en popüler oyuncaklar arasında yer alan Bay/ Bayan Patates Kafa'da bu yıl yapılacak bu değişiklikle yalnızca iki cinsiyet olduğu ve çekirdek aile kalıplarının yıkılmasına yardımcı olabilecek. Fast Company'ye konuşan Hasbro Genel Müdürü Kimberly Boyd, "Kültür evrimleşti. Çocuklar kendi deneyimlerini yansıtabilmek istiyor. Markanın şu anki 'Bay' ve 'Bayan' taşıyan hali, cinsiyet kimliği ve aile yapısı konusunda sınırlandırıcı" dedi.

1952'de kurulan firmanın ürettiği, 'Oyuncak Hikayesi' (Toy Story) filmine de konuk olan bu patates şeklindeki oyuncakların 'karı, koca, çocuklardan' oluşan aile setlerinin satışının da durdurulacak.

Öte yandan firmanın kararına sosyal medyada özellikle muhafazakarlardan tepkiler gecikmedi. Daily Wire sitesinin kurucusu Ben Saphiro, "Artık her cinsiyetten her çocuk bir Patates Kafa'ya bakıp yerleri değiştirilebilen parçaları olan plastik bir sferoit olmak hayali kurabilir. Bayan Patates Kafa da canından oldu. Cinsiyetsiz bir Pringles kutusuyla değiştirilecek" dedi.

Yazar James Bloodworth "Patates olma hayali kuran kadınlar için büyük bir zafer" diyerek firmayı tiye aldı.

Important victory for women who aspire to be potatoes https://t.co/uYnj01C1RV — James Bloodworth (@J_Bloodworth) February 25, 2021

Matt walsh adlı kullanıcı da "7 yaşındaki kızım haberi aldığında 'Hayatımın en harika günü. Artık rahata erebilirim' dedi. Birbirimize sarılıp ağladık" ifadelerini kullandı.

I told my 7-year-old daughter that Mr. Potato Head is gender neutral now and she smiled and said, "This is the greatest day of my life. Finally I can be at peace." We hugged and I started sobbing. It was so beautiful. — Matt Walsh (@MattWalshBlog) February 25, 2021

​​Tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan Hasbro, değişikliğin yalnızca marka adını etkileyeceğini, oyuncakların görünüşünün aynı olacağını duyurdu.

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ — Hasbro (@Hasbro) February 25, 2021

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