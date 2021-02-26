İsrail tarihinin en büyük çevre felaketinden kurtarılan kaplumbağalara 'mucize' tedavi

İsrail Doğa ve Parklar İdaresi'nin 'ülke tarihinin en büyük ekolojik felaketlerinden biri' diye nitelediği Akdeniz kıyısını basan katranlardan kurtarılan kaplumbağalar, sindirim sistemlerinin temizlenmesi için mayonezle besleniyor.

İsrail'in Akdeniz kıyı şeridini kaplayan katran öbekleri yüzünden ölüm tehlikesi geçiren kaplumbağalar mayonezle tedavi ediliyor.

Yaratıcı bir yöntem

Kaynağı araştırılan bir petrol sızıntısı sonucu 195 kilometrelik kıyı şeridine yapışan katran öbeklerinin yaban hayata büyük zarar verirken deniz kaplumbağalarının da canını aldı.

Kurtarılan ve katrandan temizlenen kaplumbağaların iç organlarını ve sindirim sistemini de bu zehirli maddeden temizlemek için yaratıcı bir yöntem bulundu.

Wonderful spread: Israeli rescuers have discovered that mayonnaise is a miracle cure for sea turtles suffering from the effects of an oil spill. They found that feeding the reptiles mayo helps clean their system and breaks down tar. https://t.co/FaAQmETHNv #odd — AP Oddities (@AP_Oddities) February 23, 2021

Tedavi bitince denize salınacaklar

İsrail Doğa ve Parklar İdaresi'ne bağlı Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'nde tıbbi asistan olarak çalışan Guy Ivgy, burada tedavi edilen 11 kaplumbağanın soluk boruları dahil içleri ve dışları tümüyle katran dolu halde getirildiğini, zehirli maddeyi hayvanların solunum yollarından temizlediklerini ve sindirim sisteminden çıkması için de bir yöntem bulduklarını belirterek ekledi:

"Onları sindirim sitemini temizleyip katranı parçalayan mayonez gibi maddelerle besliyoruz."

At this Israeli turtles hospital, oil spill victims are saved with Q-tips and mayonnaise

https://t.co/XrmHbKrmHu pic.twitter.com/bmmlcY4wTJ — Haaretz.com (@haaretzcom) February 24, 2021

Bir-iki hafta sürmesi beklenen tedavi sürecinin ardından deniz kaplumbağaları tekrar suya bırakılacak.

At the National Sea Turtle Rescue Center, sea turtles are on the mend after the massive oil spill and might be released back to nature soon. The little creatures can’t eat solid food yet

https://t.co/XrmHbKrmHu — Haaretz.com (@haaretzcom) February 23, 2021

Yayın yasağı krizi

Şubat başında meydana geldiği sanılan ve kıyıya 1000 ton katran vurmasına yol açan petrol sızıntısıyla ilgili soruşturma hakkında çevre koruma bakanlığının başvurusuyla pazartesi günü yargıdan yayın yasağı kararı çıkması tepki çekmişti. Şüpheli gemilerin adları, rotaları ve uğradıkları limanları da kapsayan yayın yasağı, gazeteci örgütlerinin başvurusuyla kısmen kaldırılmıştı.