Uzman Klinik Psikolog M. Berk Karaoğlu, insanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde 'zayıf arkadaşlıkları' daha çok özlediğini söyledi. Karaoğlu, "Pandemi ve kısıtlamaların süresi uzadığı için kendini gerçekleştirme ihtiyacına da yönelmek amacıyla bu arkadaşlıklara gereksinim duyuluyor" dedi.

Uzman Klinik Psikolog M. Berk Karaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Hürriyet gazetesinden Selin Irmak Kaçmaz'ın haberine göre insanın sosyal bir varlık olduğunu, her daim bu sosyalliğine yenilik ve değişiklik katmak isteyebileceğini belirten Karaoğlu, şunları söyledi:

"Yeni fikirlere, yeni bakış açısına, yeni insanlarla tanışmaya veya çok derin bağları olmasa da birtakım duygularını, düşüncelerini pekiştirecek arkadaşlıklara ihtiyaç duyması normaldir.

Yani her ne kadar yakın olduğumuz veya daha derin bağ kurduğumuz aile üyelerimiz, partnerimiz, iş arkadaşlarımızla vs. görüşmeye devam ettiysek de 'zayıf arkadaşlık’ diye tabir edilen belirli paylaşımlardan dolayı üçüncü gözlere, kişilere ihtiyaç duymamız gayet olasıdır."

Karaoğlu, "Pandemide zayıf arkadaşlıkları daha çok özledik çünkü sadece temel ihtiyaçlar değil, pandemi ve kısıtlamaların süresi uzadığı için kendini gerçekleştirme ihtiyacına da yönelmek amacıyla bu arkadaşlıklara gereksinim duyuluyor. Yani hayata anlam, değişiklik ve gelişme katmak amacıyla bu kişilere de ihtiyaç olduğu söylenebilir" diye konuştu.

Karantina sürecinde daha iyi hissetmek için neler yapılabilir?

Uzman Klinik Psikolog M. Berk Karaoğlu, karantinada daha iyi hissedebilmek için insanların neler yapabileceğini kısaca şöyle anlattı: