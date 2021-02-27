Uzman Klinik Psikolog M. Berk Karaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
Hürriyet gazetesinden Selin Irmak Kaçmaz'ın haberine göre insanın sosyal bir varlık olduğunu, her daim bu sosyalliğine yenilik ve değişiklik katmak isteyebileceğini belirten Karaoğlu, şunları söyledi:
- "Yeni fikirlere, yeni bakış açısına, yeni insanlarla tanışmaya veya çok derin bağları olmasa da birtakım duygularını, düşüncelerini pekiştirecek arkadaşlıklara ihtiyaç duyması normaldir.
- Yani her ne kadar yakın olduğumuz veya daha derin bağ kurduğumuz aile üyelerimiz, partnerimiz, iş arkadaşlarımızla vs. görüşmeye devam ettiysek de 'zayıf arkadaşlık’ diye tabir edilen belirli paylaşımlardan dolayı üçüncü gözlere, kişilere ihtiyaç duymamız gayet olasıdır."
Karaoğlu, "Pandemide zayıf arkadaşlıkları daha çok özledik çünkü sadece temel ihtiyaçlar değil, pandemi ve kısıtlamaların süresi uzadığı için kendini gerçekleştirme ihtiyacına da yönelmek amacıyla bu arkadaşlıklara gereksinim duyuluyor. Yani hayata anlam, değişiklik ve gelişme katmak amacıyla bu kişilere de ihtiyaç olduğu söylenebilir" diye konuştu.
Karantina sürecinde daha iyi hissetmek için neler yapılabilir?
Uzman Klinik Psikolog M. Berk Karaoğlu, karantinada daha iyi hissedebilmek için insanların neler yapabileceğini kısaca şöyle anlattı:
- “Bu süreçte yaşadığımız duygu geçişlerini (kaygı, korku, umutsuzluk, çaresizlik vs, gibi) ve duygu yoğunluklarını sadece kişisel olarak değil genel olarak hemen hemen her bireyin farklı düzeylerde de olsa yaşadığını unutmamak gerekir.
- Elbette ki orta vadede bu sürecin normale döneceğini düşünerek, normal hayata yönelik imagination (hayalleştirme) yapmak bize kendimizi iyi hissettirebilir ve motive edebilir. Özellikle de fiziksel sağlığımızın hala yerinde olduğunu düşünerek geleceğe umutla bakmak yaşamın işlevselliği açısından çok önemlidir.”
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