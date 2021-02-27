Kullanıcı sayısı 10 milyonu bulan Clubhouse'la ilgili güvenlik uyarısı

Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 10 milyon kullanıcıya ulaşan Clubhouse uygulamasını en çok kullanan ülkelerden biri de Türkiye olarak öne çıkıyor.

Türkiye, Appfigures'ün şubat başında topladığı verilere göre uygulamanın en çok kullanıldığı ABD, Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık'tan sonra indirme sayısıyla beşinci ülke oldu.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kılıç'ın haberine göre, Keepnet Labs uzmanları, Clubhouse sohbet odalarındaki konuşmaların geçici olarak kaydedilmesine rağmen, konuşulanların odada bulunanlar tarafından harici bir aygıtla kaydedilme riski bulunduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar, şu uyarıları yaptı: