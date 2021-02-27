Kullanıcı sayısı 10 milyonu bulan Clubhouse'la ilgili güvenlik uyarısı

Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 10 milyon kullanıcıya ulaşan Clubhouse uygulamasını en çok kullanan ülkelerden biri de Türkiye olarak öne çıkıyor.
Türkiye, Appfigures'ün şubat başında topladığı verilere göre uygulamanın en çok kullanıldığı ABD, Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık'tan sonra indirme sayısıyla beşinci ülke oldu.
Cumhuriyet'ten Şehriban Kılıç'ın haberine göre, Keepnet Labs uzmanları, Clubhouse sohbet odalarındaki konuşmaların geçici olarak kaydedilmesine rağmen, konuşulanların odada bulunanlar tarafından harici bir aygıtla kaydedilme riski bulunduğuna dikkat çekti.
Uzmanlar, şu uyarıları yaptı:
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Clubhouse dahil hiçbir sosyal ağın hassas bilgilerinizi paylaşmak için güvenli olmadığını unutmayın.
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Uygulama, üye olduktan sonra adres defterinizi paylaşmanızı istiyor. Ancak Clubhouse, şu anda Türkiye'deki KVKK ile uyumlu değil.
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Yalnızca bildiğiniz ve güvendiğiniz odalara katılın.
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Karşınızdaki kişilerin gerçek isimleri yerine takma isim kullanabileceklerine karşı tedbirli olun.
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Clubhouse’un belirli durumlarda yasal mercilerle veri paylaşımı yapmak zorunda kalabileceğini ve IP adresiniz üzerinden konumunuzu saptayabildiğini unutmayın.
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Clubhouse kişisel verilerinizi satmasa da kendi hizmetlerini geliştirmek için kullanabilir ve iş ortaklarıyla paylaşabilir. Bu sebeple hangi verilerinizi sistemde tutacağınızı iyi değerlendirin.
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Uygulama, oda canlıyken bir odadaki sesi geçici olarak kaydeder. Ayrıca katılımcılar hakkında toplanan veriler, geçici kullanım için de olsa üçüncü şahıslara verilebilir. Şu durumda hiç kimse sızıntılara karşı koruma altında değil.
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