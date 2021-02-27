Bülent Ersoy'un 450 bin liralık yeni kürkü tepki çekti: 'Bir kürk için 55 tilki öldürüldü'

Özel tasarım yeni bir kürk yaptıran Bülent Ersoy, 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle poz verdi.
Ersoy için hazırlanan paltoda, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı ve yaklaşık 4 ayda tamamlandığı iddia edildi.
Diva için tasarlanan kürkün fiyatının ise 450 bin TL olduğu öne sürüldü.
Sosyal medyada da gündem olan kürk tepki çekti.
Bülent Ersoy’un 450 bin TL’ye aldığı bu kürk için tam “55 Gümüş Tilki” katledildi. pic.twitter.com/lYarV0fHOn— Vahşi Hayatlar (@VahsiHayatlar) February 27, 2021
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