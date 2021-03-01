Mayolu defilenin yapılmadığı 'Almanya Güzellik Yarışması'nı 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Anja Kallenbach kazandı

Geçen yıldan bu yana klasik bir güzellik yarışması olmaktan çıkan ve kriterlerde bir çok değişikliğe gidilen 'Miss Germany’de bu yıl birinci 33 yaşındaki iki çocuk annesi Anja Kallenbach oldu.

Kadınların dış güzelliğinden çok kişisel gelişimi ve başarılarının dikkate alındığı Almanya Güzellik Yarışması'nda yarışma öncesinde verilen geleneksel nezaket kuralları eğitimi, erkeklerin çoğunlukta olduğu jüri önünde bikiniyle yürümek gibi kriterler artık uygulanmıyor. Geçen yıldan bu yana anne olan kadınlar da yarışmaya katılabiliyor.

Hürriyet'ten Murat Tosun'un haberine göre Miss Germany organizasyonunun belirlediği yeni güzellik yarışması kriterleri şöyle:

‘Aile ve Ev’, ‘Seyahat ve Doğa’, ‘Aktivite ve Sağlık’, ‘Bakım ve Güzellik’, ‘Yaratıcılık ve Girişimci Ruh’, ‘Tarz ve Moda’, ‘Yemek Kültürü’ ve ‘Sosyal Angajman’.

Kadınların sosyal yaşamdaki başarıları ve mücadeleci özellikleri daha fazla puan almasına neden oluyor. Ancak bunların arasından özellikle ‘aile’ ve ‘bakım’ gibi kriterler, yine kadınlar için klişe kriterler olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

Bu yıl finalistler arasında obez insanların dışlanmasına karşı mücadele eden, cinsel saldırı mağduru, ‘Yehova’nın Şahitleri’ tarikatından kaçan ve hatta bağırsak ameliyatı geçirip yapay bağırsakla yaşayan kadın finalistler bulunuyordu.

Koronvirüs kısıtlamaları nedeniyle seyircisiz ortamda yapılan yarışmanın hafta sonu düzenlenen finalinde 2021’in Almanya güzeli, iki çocuk annesi Anja Kallenbach seçildi. Kallenbach, Miss Germany yarışmasının 16 finalisti arasında Thüringen eyaletinin birincisi olarak yer aldı.

Ortaokulu bitirdikten sonra meslek eğitimi yapan Kallenbach, daha sonra öğrenim hayatına başladı ve İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest meslek hayatına atılan Kallenbach, ortağıyla birlikte iki adet bisiklet mağazası işletiyor.