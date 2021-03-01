Sudan'da bir uçak acil iniş yaptı: Kokpite sızan kedi mürettebata saldırdı

Sudan'ın başkenti Hartum'dan havalanan bir yolcu uçağı, 'kedi saldırısı' nedeniyle seferi yarıda bırakıp geri dönmek zorunda kaldı.

Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi planlanan Sudanese Tarco havayollarına ait yolcu uçağında havalandıktan yarım saat sonra tespit edilen kedi, uçakta acil durum oluşmasına yol açtı.

Al-Sudani'nin haberine göre kedi, saldırganca hareket edip mürettebata saldırdığı için pilot uçuşu tamamlamaktan vazgeçip Hartum'a geri dönme kararı aldı.

Geçen çarşamba günü yaşanan olayda, kedinin bir gün öncesinden uçak hangarında kaldığı ve temizlik veya teknik bakım esnasında uçağa sızdığı ve orada saklandığı tahmin ediliyor.

Ancak bu, kedilerin 'uçak kaçırması girişimine' dair yaşanan ilk olay değil. Daha önce de, 2004 yılında 62 yolculu bir Belçika uçağında tespit edilen 'Gin' isimli kedi, çantasından çıktıktan sonra kokpitte 'çılgına dönmüştü' ve uçak Brüksel'e geri dönmek zorunda kalmıştı. Kedinin kokpite nasıl girdiği bilinmese de, yemek servisi esnasında sızmış olabileceği düşünüldü.

Aynı yıl, Dakha'ya ilerlemekte olan bir Bangladeş uçağında da kedi tespit edildi, ancak mürettebat ne olursa olsun uçuşu tamamlamaya karar verdi. Saldırgan kedi, uçuşun ardından güvenlikten kaçmayı başarsa da saatler sonra havalimanında yakalanmıştı.

2013 yılında da, Riyad'dan Hong kong'a giden bir Suudi kargo uçağı da, motor çalıştıktan kısa bir süre sonra korkup pilota saldırdığı için iptal edilmişti. Dönemin yerel basın kuruluşlarında yer alan haberde ise, kedinin asla bulunamadığı belirtilmişti.