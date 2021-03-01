Bülent Ersoy’dan ‘kürk’ tepkisi: Yıllar önce alınmıştı, yeni almışım gibi algı yapılıyor

55 tilkiden yapılmış 450 bin lira değerinde olduğu iddia edilen kürkle gündeme gelen sanatçı Bülent Ersoy “Sorulan sorular üzerine hep dürüstlüğümü muhafaza edip kürkler gerçek dedim. Üzerimdeki kürk yıllar önce alınmıştı, yeni almışım gibi algı yapılıyor” dedi.

Kıyafetleriyle dikkat çeken sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz hafta 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle gündeme geldi. Özel tasarım 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürkünün yapımında 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı ve 450 bin lira olduğu iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar hakkında sanatçı Ersoy, Posta’dan Suna Akyıldız’a konuştu.

‘Yalanların arkasına sığınmadım, zamanında alınmış şeyler elbette bende baki’

Ersoy daha önce hiç yalan konuşmadığına vurgu yaparak “Ne kadar sevimsizleşeceğimi bilsem dahi bunu bile bile hep doğruları konuştum. Ve çoğu ünlü gibi ‘bu gerçek değil, imitasyon’ yalanlarının arkasına sığınmadım. Sorulan sorular üzerine hep dürüstlüğümü muhafaza edip bunlar gerçek dedim. Ama zamanında alınmış olan şeyler de tabii ki bende baki” dedi.

Söz konusu kürk için “O üzerimdeki kürk, yıllar önce alınmıştı. Sanki yeni sipariş vermiş almışım gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor” ifadelerini kullanan Ersoy, her sene kış aylarında bu gibi haberlerle ‘taciz edilmekten’ son derece rahatsız olduğunu sözlerine ekledi ve devam etti:

‘İşin özüne inersek aslında bunun 1 tilkisi de bir, 55 tilkisi de’

“Türkiye’de ve dünyada gelmiş geçmiş yıllara baktığımız vakit nice hayvanseverlerin dahi kürk giydikleri görüntüleriyle ortadadır. 55 tilki yalanını kim çıkarmış neresinden uydurmuş şaşkınlık içindeyim. Bu arada işin özüne inersek aslında bunun 1 tilkisi de bir, 55 tilkisi de.

‘Nefret söylemlerinin dozunu artırmak için özellikle yapılıyor’

Ama ben bunun neden olduğunu biliyorum. Bana karşı nefret söylemlerinin dozunu arttırmak için özellikle yapılıyor. Ki nefret arttıkça ilgi çoğalıp yapılan reklamasyonun çok başarılı olması adına...”

‘Verdiğim söz üzerine yeni kürk almıyorum’

Bülent Ersoy 2017’de “Bir daha kürk satın almama” sözü verdiğini ve bu konuda son kez şu açıklamayı yaptığını söylüyor:

“Ben geçmiş yıllarda verdiğim söz üzerine o zamandan beri kürk almadım. Ama olanları da kapının önüne atacak halim yok.”