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    Süt kuzularının annelerine kavuşması

    Süt kuzularının annelerine kavuşma heyecanı

    © DHA
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202103011043923945-sut-kuzularinin-annelerine-kavusma-heyecani/

    Tunceli'de çetin geçen kışın ardından, havalar ısınmaya başladı. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı Pertek ilçesinde meralarda otlayan koyunların yeni doğan ve süt emme alışkanlığı kazanmaları için annelerinden ayrı yerde tutulan kuzularla buluşma anı renkli görüntülere sahne oluyor.

    Kış aylarının çetin geçtiği Tunceli'de küçükbaş hayvancılığın en yaygın yapıldığı Pertek ilçesine bağlı Çakırbahçe Köyü’nde besiciler, şubat ayının ilk haftalarında doğumu gerçekleşen kuzular ile koyunları, süt verimini arttırmak için ayrı mekanda tutuyor.

    • Gün boyu süt emmek için ağılda sabırsızlıkla bekleyen kuzular ile meralarda otlayan anneleri, birbirinin sesini duymasıyla tatlı bir heyecan başlıyor.
      Gün boyu süt emmek için ağılda sabırsızlıkla bekleyen kuzular ile meralarda otlayan anneleri, birbirinin sesini duymasıyla tatlı bir heyecan başlıyor.
      © DHA
    • Ahır kapılarının açılmasıyla büyük bir telaş ve heyecanla koşmaya başlayan süt kuzuları, yüzlerce koyunun arasından annelerini kokusundan ve sesinden tanıyor.
      Ahır kapılarının açılmasıyla büyük bir telaş ve heyecanla koşmaya başlayan süt kuzuları, yüzlerce koyunun arasından annelerini kokusundan ve sesinden tanıyor.
      © DHA
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    © DHA
    Gün boyu süt emmek için ağılda sabırsızlıkla bekleyen kuzular ile meralarda otlayan anneleri, birbirinin sesini duymasıyla tatlı bir heyecan başlıyor.

    Sürü içerisindeki 500 koyun arasından annelerini kısa süre içerisinde bulan kuzular, hem süt emiyor hem de özlem gideriyor. Bu durum ne kadar renkli görüntüler oluştursa da yakın bir süre içerisinde annesini kaybeden besici Günay Acim, koyun ile kuzuların buluşma esnasında duygulu anlar yaşıyor.

    'Baharın müjdecisi'

    Koyun ve kuzuların buluşmasının baharı temsil ettiğini belirten besici Günay Acim, "Koyunlar dışarıda otluyor. Bir süre sonra ahırların kapısını açarak kuzuları anneleriyle buluşturuyoruz. Geçmişte olan kuru soğukları geçirdik. Kış çok soğuktu bu sene o günler geri de kaldı. Şu anda havalar ısınmaya başladı. Baharın müjdecisi koyunun kuzuyla buluşmasıdır. Ağacın çiçek açması insanlar için bahar demekse bizim içinde bahar bu anlardır. Kuzular, annelerini kokusundan ve sesinden tanıyor. Koyunun gözü görmese de kuzunun kokusundan kesinlikle tanır" dedi.

    'Aklıma annem geliyor ve ister istemez üzülüyorum'

    Yaklaşık 2 ay önce annesi vefat eden Acim, kuzular annelerine kavuştuğunda rahmetli annesini hatırlayıp üzüldüğünü belirterek, "Çocuk annesinin sütünü içtiğinde nasıl seviniyorsa bu durum kuzular için de böyledir. Anne sevgisi çok farklıdır, çok yakın bir zamanda ben de annemi kaybettim. Bir annenin kuzusuna fedakarlığı çoktur. Koyun ile kuzu buluştuğunda onlar birbirine koşup kavuştuğunda, bazen çok üzülüyorum. Benim de böyle zamanlarım oldu. Bugün onlar buluştuğu zaman aklıma annem geliyor ve ister istemez üzülüyorum" diye konuştu.

    'Bunlar birbirini kokusundan ve sesinden tanır'

    Köy sakinlerinden Halise Fındık ise kuzuların annesini bulmakta zorluk çektiğini ifade ederek, "Bunlar birbirini kokusundan ve sesinden tanır. Bazıları annesini bulamıyor. Bulamadığı zaman biz ona yardımcı oluyoruz. Bugün emmediler ve bizler de üzüldük. Bu sene kış çok soğuk geçti. Şimdi havalar ısındı bizlerde koyun ve kuzuları birbiriyle birleştirdik" ifadelerini ikullandı.

    Sürü sahiplerinin çocukları ise koyunlar kuzularla buluştuğunda mutluluk, ayrıldıklarında ise üzüntü duyduklarını dile getirdi.

    Etiketler:
    Koyun, Süt, Kuzu, Tunceli
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