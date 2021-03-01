Güney Kore'de Spotify- Kakao M anlaşmazlığı: Yüzlerce şarkı kaldırıldı

Güney Kore'de henüz 1 ayını dolduran müzik dinleme platformu Spotify ile ülkedeki en büyük rakibi Kakao M arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yüzlerce K-Pop şarkısı dinlenilemiyor.

Kültürel diplomasi ürünü olarak kullanılan dizi- müzik sektörü ve bunların dağıtım kanalları açısından bir hayli zengin olan Güney Kore'ye Netflix ve Spotify gibi uluslararası platformların yeni yeni giriş yapıyor.

Ülkede 1 Şubat'ta hizmet vermeye başlayan Spotify ile yerel yapım şirketi Kakao M arasındaki anlaşmazlık sonucu IU, Monsta X, Epik High, Seventeen, Nu'est, Mamamoo, Zico, Block B, CNBlue, Younha, Apink, Lovelyz, Jannabi gibi sanatçıların parçalarının da bulunduğu yüzlerce şarkı platformdan kaldırıldı.

UPDATE: Spotify have confirmed K-pop releases distributed by Kakao M have been removed from the platform, but say they hope "this disruption will be temporary" https://t.co/Zr3Arql68K — NME (@NME) February 28, 2021

​Spotify, K-Pop dinleyicilerini çileden çıkaran bu durumun 'lisans sözleşmesinin sona ermesinden' kaynaklandığını ama geçici olmasını umduklarını açıkladı; Kore müzik piyasasının gelişmesine katkı için Kakao M gibi yerel lisans sahipleriyle çalışmaya bağlılıklarını teyit etti.

Her gün 60 bin şarkının yüklendiği Spotify'ın ülkedeki en büyük rakibi olan ve aylık 8.81 milyon aktif kullanıcısı bulunan Melon'un da sahibi olan Kakao M ise karşı tarafın anlaşmayı yenilemek istemediğini duyurdu: "Üzerindeki görüşmeler hala devam eden yerel anlaşmadan bağımsız olarak, lisansımızın 28 Şubat'ta sona erdiğine dair bir uyarı aldık ve küresel çaptaki anlaşmamızın uzatılmasını talep ettik. Spotify'ın yerel ve küresel anlaşmaları aynı anda götürme politikasından dolayı küresel anlaşmamız uzatılmadı."

Spotify shares, due to expiration of existing licensing agreement with Kakao M, they are unable to provide song catalogue to worldwide listeners starting March 1



They feel sorry towards artists, fans & listeners & hope it can be resolved soon



Source: https://t.co/IovnlBPfyO pic.twitter.com/O3yEIiauuR — The Seoul Story (@theseoulstory) March 1, 2021

Epik High: Cefayı çeken neden hep sanatçılar ve hayranlar?

Bu duruma tepki gösterenlerden ilki, ulaşılamayan parçalar arasında kendi şarkıları da bulunan Epik High oldu. Yeni albümü 'Epik High Is Here (Part 1)'ı geçen ay çıkaran grubun üyelerinden Tablo, Twitter hesabından durumu eleştirdi: "İşletmeler açgözlülüğü sanatın önüne koyduğunda cefasını çeken neden hep sanatçılar ve hayranlar oluyor?" diye sordu.

Apparently a disagreement between our distributor Kakao M & Spotify has made our new album Epik High Is Here unavailable globally against our will. Regardless of who is at fault, why is it always the artists and the fans that suffer when businesses place greed over art? — 에픽하이 타블로 | Tablo of Epik High (@blobyblo) February 28, 2021

​@Lemonphobic adlı Twitter kullanıcısı Spotify'da şu anda şarkılarına erişilemeyen grupları listeledi. Dinlenme sayısına bir hayli önem atfedilen Güney Kore'de Seventeen grubu için açılmış bir Twitter hesabı da mevcut durum yüzünden grubun dinlenme sayısının 1 milyardan fazla düşüş gösterdiğinden yakındı.

artists that had their stuff on spotify deleted, a thread



wei

kim wooseok

the boyz

d1ce

bibi

minseo

iu

victon

pink fantasy

epik high

cherry bullet

oneus

e'last

cravity

giriboy

june

kim sunggyu

bae173

moonbyul

dpr live

wh3n

woo!ah!

hyolyn

code kunst

drippin

jannabi

jukjae — ً (@lemonphobic) February 28, 2021

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