Ölmüş aile büyüklerinden tarihi kişiliklere eski fotoğraflar canlanıyor: Maziyi sahte videoya çeviren uygulamaya rağbet

Soyağacı oluşturan çevrimiçi platformuyla tanınan İsrail merkezli MyHeritage, bu kez Deepfake teknolojisini kullanarak ölmüş kişilerin fotoğraflarını 'canlandırdı'. Ölmüş yakınlarla özlem giderilmesini amaçlayan Deep Nostalgia, video canlandırma yoluyla eski fotoğrafları hareketli hale getiriyor, hatta fotoğraflardaki kişileri gülümsetiyor.

MyHeritage'ın bu kez duvarlarda asılı, albümlerde tozlanan aile fotoğraflarına hayat verme iddiasıyla piyasaya sürdüğü Deep Nostalgia büyük ilgi gördü. Uygulama, eski fotoğraflardaki kişileri gerçekçi bir şekilde hareket ettiriyor, hatta göz kırptırıyor, gülümsetiyor.

The feature from MyHeritage, called Deep Nostalgia, produces a realistic depiction of how a person could have moved and looked if they were captured on video.



https://t.co/Kv3OvGGANC — USA TODAY Tech (@usatodaytech) February 27, 2021

Ölmüş ve geride fotoğraf bırakmış kişileri videosu çekilmiş gibi gösteren Deep Nostalgia, yayımlandığından sonraki 48 saat içinde 1 milyon fazla fotoğrafı canlandırmak için kullanıldı.

With our new Deep Nostalgia™, you can see how a person from an old photo could have moved and looked if they were captured on video! Read more: https://t.co/ZwUwzJRQ26 #RootsTech #RootsTechConnect pic.twitter.com/LERXhrqiut — MyHeritage (@MyHeritage) February 25, 2021

Kullanıcılardan 'inanılmaz', 'fantastik' gibi yorumlar geldi.

MyHeritage adlı site "Deep Nostalgia" adlı bir tool geliştirdi. Eski fotoğrafları hareketli hale getirebiliyor. Siz doğmadan önce ölmüş yakınlarınızın fotolarını bu tarz animasyonlara çevirebilirsiniz. Siteye üyelik gerekiyor.https://t.co/ikRJJQdvJ8 pic.twitter.com/7Q2sZs7Rcz — Sosyotrend (@Sosyotrend) February 27, 2021

Yapay zeka platformu D-ID'den lisanslı Deep Nostalgia, MyHeritage tarafından hazırlanan önceden kaydedilmiş sürücü videolarını kullanıyor. Bu videolar, animasyondaki hareketleri yönlendiriyor ve gerçek insan hareketlerinin dizilerinden oluşuyor.

Bir fotoğrafta birden fazla yüz için işlem yapabiliyor. MyHeritage Fotoğraf Geliştirici'den geçirilen fotoğraflara uygun en iyi sürücü seçiliyor, sonra her bir yüzü gülümsetip göz kırptıran ve hareket ettiren kısa video animasyonu üretiliyor.

MyHeritage kurucusu ve CEO'su Gilad Japhet, "Değerli bir aile fotoğrafının Deep Nostalgia ile canlandığını gördüğünüzde bir 'vay be' anı yaşayacaksınız" diyerek ekledi:

"Sevgili atalarımızın yüzlerinin bir video simülasyonunda canlandığını görmek, onların gerçekte nasıl olmuş olabileceklerini hayal etmemizi sağlıyor ve aile geçmişimizle bağlantı kurmanın derin ve yeni bir yolunu sağlıyor."

Kullanıcılardan 5 fotoğrafı bedava canlandırmalarının ardından daha fazla yükleme yapabilmeleri için abone olmaları talep ediliyor.

Deep nostalgia web sitesine girerek, yapay zeka algoritma sayesinde, eski fotoğrafları canlandırabilirsiniz. #ai#yapayzeka#curie#einstein https://t.co/6kao6eZtRf pic.twitter.com/hLzoWZ7IQx — GERÇEK BİLİM (@gercekbilim) February 28, 2021

MyHeritage, kullanıcıların kendi çocukluklarının veya tarihte iz bırakmış kişilerin fotoğraf ve resimlerini canlandırmak için de kullandığı uygulamaya konuşma desteği eklemeyeceğini söyledi.

Buraya bir çift mavi göz ve gülümseyen sarı bir kurt bırakayım - Atatürk'ün yapay zeka ile canlandırılmış portresi#DeepNostalgia #DeepFake #MustafaKemal #Atatürk pic.twitter.com/PBXQEZDKtL — Aras Bozkurt (@arasbozkurt) March 1, 2021

İsrailli şirket, bu ayın başında YouTube'da 16. ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün doğum yıldönümü vesilesiyle videosunu yayımlamıştı.