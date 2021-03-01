Moskova’da birinin kaputunda Türk bayrağı görülen birkaç otomobil geri giderek trafiği tıkadı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Trafik Müfettişliği çalışanları, otoyol üzerinde geri giden birkaç otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. Araçlardan birinin kaputunda Türk bayrağının olduğu görüldü.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Trafik Müfettişliği çalışanları, otoyol üzerinde geri giden birkaç otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. Araçlardan birinin kaputunda Türk bayrağının olduğu görüldü.

Daha önce ise Gelandewagen ve Jaguar marka otomobillerin trafiği tıkadığı anlar objektiflere takıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova İdaresi basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, pazar günü Moskova'daki Varşavskoe otoyolunda tehlikeli manevralar yapan ve trafiği tıkayan sürücüler hakkında idari suç protokollerinin düzenlendiği belirtildi.

В Москве задержали водителей, перекрывших Варшавское шоссеhttps://t.co/IU5kDYxl63 pic.twitter.com/QSDMWTU7RZ — РИА Новости (@rianru) February 28, 2021

Aktarılan bilgiye göre dün Moskova’daki Varşavskoe otoyolunda, aralarında Mercedes, Gelandewagen, Jaguar, Nissan Teana olduğu bir grup otomobilin tehlikeli manevralar yaparak trafiği tıkadığı tespit edildi.

Açıklamada, “Araç sürücüleri Trafik Müfettişliği çalışanları tarafından saptandı ve bir saat içinde Artyuhin Caddesi’nde gözaltına alındı. İhlalciler hakkında idari suç protokolleri düzenlendi” ifadelerine yer verildi.

Protokolleri oluşturma gerekçelerinin ‘otoyolda geri gitmek’ ve ‘diğer araçlar için engel teşkil etmek’ olduğunu belirtilen Moskova Trafik Departmanı yetkilileri, “Yollarda bu şekilde araç kullanmak kesinlikle kabul edilemez. Bu trafikteki diğer insanların güvenliğini tehlikeye atıyor. Böyle araç sürülemez” ifadelerini kullandı.