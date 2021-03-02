Çiğ köfte 'acılı' olduğu için çalışanın müşteri tarafından darp edildiği dükkana saldırı

Afyonkarahisar'da çiğ köfteyi ‘acılı’ yaptığı gerekçesi ile çalışanı darp eden saldırganın yakını olduğu iddia edilen bir kişi aynı çiğ köfteciye saldırdı.

Gurur Ş. isimli şahıs sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darp etti. Olaydan sonra Gurur Ş. polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gurur Ş. polis tarafından bugün bir kez daha gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken aynı olayın gerçekleştiği çiğ köfteci dükkanına gece saatlerinde bir saldırı daha oldu. İddiaya göre, Gurur Ş.’nin yakını olduğu öğrenilen saldırgan dükkanda Bilal T., isimli şahıs olduğu sırada yanındaki iki kişi ile iş yerine geldi.

Dükkanın camlarını kırdı

Otomobilden inen saldırgan elindeki bira şişesini önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından dükkanına kapı camına attı. Bira şişesi ile camı kıran kişiyi yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan saldırgan bu defa iş yeri önündeki yemek yenilen sehpayı iş yerinin vitrin camına defalarca attı.

Ardından saldırgan iş yeri önünde servis yapılan motosikleti tekmeleyerek zarar verdi. Saldırgan, yanındaki şahıslar tarafından güçlükle sakinleştirip araca alındıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

'Benim suçum nedir?'

Yaşananlar karşısında büyük bir şok yaşayan Bilal T. isimli çalışan ise saldırgana ‘ben ne yaptım, benim suçum ne?’ diyerek kendisini korumaya çalıştı. Saldırganın kendisini dışarıya çağırmasına da kulak asmayan Bilal T. daha sonra polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise iş yerinde detaylı bir inceleme yaparak saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.