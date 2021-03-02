Lady Gaga'nın kaçırılan köpeklerinin bakıcısı saldırıdan sonra ilk kez konuştu

ABD'li şarkıcı Lady Gaga'nın 3 köpeğini gezdirirken soyguncular tarafından yaralanan bakıcı Ryan Fischer olaydan beri ilk kez konuştu.

Ölümle burun buruna geldiğini anlatan Fischer, ailesine, arkadaşlarına ve olay sırasında film çekimi için İtalya'da bulunan Lady Gaga'ya destekleri için teşekkür etti.

Soyguncuların köpeklerden Koji ve Gustav adlı ikisini kaçırmadan kendisine ateş ettiklerini söyleyen 30 yaşındaki Fischer, geride kalan köpek Asia'ya diğerlerini kurtarma sözü verdiğini anlattı.

Lady Gaga's Dogs Tied to Pole in Alley, Finder Gets $500k Reward https://t.co/lpnmUggLk7 — TMZ (@TMZ) February 27, 2021

​Asia'yı elinden geldiğinde yatıştırmaya çalıştığını belirten Fischer, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Birlikte olduğumuz tüm o harika maceralar için ona teşekkür ettim, kardeşlerini savunamadığım için özür diledim, sonra da onları ve kendimi kurtarmak için geç olmadığını anladım" ifadelerini kullandı.

Lady Gaga'ya da seslenen Fischer, "Bebeklerin döndü, tüm aile yeniden bir arada... Başardık!" deyip köpeklerle bir araya geleceği günü dört gözle beklediğini söyledi.

‘I LOVE YOU ALL’: Ryan Fischer, Lady Gaga’s dog walker who was shot during a violent dognapping in Hollywood last week, spoke out on Monday for the first time since the horrific incident.

FULL STATEMENT: https://t.co/46K6monE2h — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) March 1, 2021

​Los Angeles'ta ünlülerin yaşadığı Hollywood bölgesinde geçen hafta kaçırılan köpekleri için Lady Gaga 500 bin dolar fidye vermeyi teklif etmişti. Köpekler kimliği belirsiz bir kadın tarafından cuma günü polise teslim edilmişti.