Twitter'dan 'Kovid-19 dezenformasyonunda ısrara' ceza, 'aşılarla ilgili yanlış yönlendirmelere' uyarı

Son dönemde içerik denetimi ve sansürlemesiyle gündem olan Twitter, 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 hakkında yanlış yönlendirici enformasyonun en zararlılarını siteden kaldırma çalışmalarını devam ettirmenin yanısıra Kovid-19 aşıları hakkında yanlış yönlendirici enformasyon içeren tweetlere uyarı koyacağını duyurdu.

Beginning today, we will label Tweets that may contain misleading information around COVID-19 vaccinations. This is in addition to our ongoing efforts to remove the most harmful COVID-19 misleading information from Twitter.



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İhlal avcısı algoritmalar

Sosyal medya devi, Aralık 2020'de Kovid-19'la ilgili en zararlı yanlış yönlendirmeleri kaldırmaya öncelik vereceğini duyurmasından beri 8400'den fazla tweeti kaldırdı ve dünya çapında 11.5 milyon hesaba çeşitli kısıtlamalar getirdi.

İçeriklerin Kovid-19 yanlış yönlendirici enformasyon politikasını ihlal edip etmediğinin ekip üyeleri tarafından inceleneceğini belirten Twitter, değerlendirmelerin otomatik araçlara aktarılması yoluyla hizmetin tamamında benzer içeriklerin belirlenmesi kapasitesinin ilerletileceğini aktararak ekledi:

"Amacımız, Kovid-19 aşısı yanlış bilgilendirme kurallarını ihlal eden içeriklerle mücadele için hem otomatik araçların hem insanların yaptığı incelemeleri birlikte kullanmak."

Ceza rejimi, 12 saatten kalıcı kapanmaya kadar uzanıyor

Sosyal medya devi, kamuoyunu Twitter'ın politikaları konusunda eğitmeye yardımcı olmak ve sitede özellikle tekrarlanan ihlallere yönelik potansiyel zararlı ve yanlış yönlendirici enformasyonu daha da azaltmak amacıyla bir ceza rejimi de açıkladı.

Buna göre ilk ihlalde ceza olmayacak, ama ikinci ve üçüncü ihlalde hesap 12 saatliğine kapatılacak, dördüncü ihlalde ise hesap 7 günlüğüne askıya alınacak, beş veya daha üstü sayıda ihlal yapan hesap kalıcı olarak kapatılabilecek. Kullanıcı ihlal uyarısı ya da kaldırma cezasından doğrudan haberdar edilecek. Bu karara karşı temyiz başvurusu yapılabilecek.