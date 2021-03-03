Defne Samyeli: Sistematik şekilde baskıya maruz kaldım

İşadamı Yusuf Araz, Kemerburgaz’daki evinde oturan kiracısı Defne Samyeli’nin 2019'un mart ayından itibaren kirasını ödemediği iddiasıyla haciz işlemleri başlattı. Araz, Samyeli’nin evden tahliye edilmesi için açtığı davayı da kazandı. Samyeli ise kira borçlarını ödeyerek, evden tahliyesini 3 aylık süre ile erteletti.

Öte yandan Samyeli de, savcılığın takipsizlik kararına rağmen tüm Türkiye'nin önünde kendisini şantajcı gibi gösterdiği iddiasıyla ev sahibine açtığı tazminat davasını geçen ay kazandı.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre Samyeli, son olarak mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu. Samyeli’nin avukatının dilekçesinde şu detaylar dikkat çekti:

"Yusuf Araz ile avukatı, Defne Samyeli’yi küçük düşürücü, saygınlığını ve itibarını zedeleyici demeçler vermiştir. Samyeli, bir kadın olarak sistematik bir şekilde baskıya maruz kalmıştır."

Mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve tek taraflı ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle Samyeli’nin bu talebini reddetti.