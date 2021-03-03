Van'da doğuştan elleri olmayan Vedat Kiyat, Erdoğan'ın kare kalem portresini yaptı: Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum

Van'da doğuştan iki eli de olmayan fiziksel engelli Vedat Kiyat, dirseklerindeki iki parmağı arasına yerleştirdiği kalemle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara kalem portresini yaptı. Kiyat, Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirdi.

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa mahallesinde yaşayan ve doğuştan iki eli olmayan fiziksel engelli 3 çocuk babası Vedat Kiyat'ın babası, henüz 8 yaşandayken Çatak ilçesinde öldürüldü.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre babası öldürüldükten sonra evinde resim çizmeye başlayan Kiyat'ın yeteneğini bir süre önce ziyarete gelen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Blimez keşfetti.

Bilmez, kendi imkanları ile evinde resim çizen Kiyat'a malzeme desteğinde bulunup Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gelmesini sağladı. Aile merkezine gelen Kiyat, çizdiği resimlerle herkesi şaşırttı.

Dirseklerindeki iki parmağı arasında yerleştirdiği kalemle çizdiği kara kalem portre ve yağlı boya manzara çalışmalarıyla görenleri şaşırtan Kiyat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisine destek veren Vali Mehmet Emin Bilmez'in de portre resimlerini çizdi.

'Resim beni karanlıktan aydınlığa çıkaran şeydir'

Okula başlamadan resim çizdiğini anlatan Kiyat, "Babam şehit olduktan sonra ben resim çizmeye daha da yoğunlaştım. Resim beni karanlıktan aydınlığa çıkaran şeydir. O yüzden ben resim çizerken çok mutlu oluyorum. Karakalem ve yağlı boyadan her türlü resim çiziyorum. Geçimimi de yaptığım tabloları satarak sağlıyorum. Sayın Valimizin eşi Meral Bilmez Hanımefendi bir süre önce ziyaretimize geldi. Sonra da bana malzeme desteğinde bulundu ve şu an da Büyükşehir Belediyesine bağlı Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na geliyorum. Bu konuda bana destek veren sayın valimizin eşi Meral Hanım ve Kadın Aile Merkezi Daire Başkanı Selma Hanım'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

'İnşallah yakın zamanda hediye etmeyi düşünüyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğu için portre resmini çizdiğini anlatan Kiyat, "Çizdiğim resmi sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edebilirsem belki de en büyük mutluluğu yaşamış olurum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Sayın Valimizin de bana büyük destekleri oldu. Onu da çok sevdiğim için portresini çizdim. İnşallah yakın zamanda kendisine hediye etmeyi düşünüyorum" dedi.