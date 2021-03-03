'Hitler bıyığı' eleştirileri alan Amazon logosunu yine değiştirdi

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu çevrimiçi alışveriş platformu Amazon, geçen Ocak ayında duyurduğu yeni logosunda değişikliğe gitti.

Şirketin değişim kararı, kullanıcıların şikayetlerinin ardından geldi. Bazı kullanıcılar, logodaki zikzaklı mavi bandın Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in bıyığını anımsattığını belirtirken, bazıları da logoya bütünüyle bakıldığında 'sırıtan bir Hitler suratı'na benzediğini söyledi.

Amazon'un yenilenen logosunda markayla özdeşleşen 'Amazon oku' olduğu gibi bırakılırken, kesik bant resmi, kenarından kıvrılmış bir bant görüntüsü ile değiştirildi.

© Fotoğraf : Amazon Amazon'un logo değişikliği

'Kullanıcıların geri dönüşleri dikkate alındı'

Amazon sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan bu benzetme ile ilgili bir açıklamada bulunmazken, yeni logonun kullanıcılardan gelen geri dönüşler dikkate alınarak tasarlandığı bilgisinin altını çizdi.

The Verge'e açıklama yapan Amazon sözcüsü yeni logo hakkında, ''Yeni logoyu, müşterilerimiz kapılarının önünde paketlerini gördüklerinde olduğu gibi, telefonlarından alışveriş yolculuğuna başladıklarında beklenti, heyecan ve neşe uyandıracak şekilde tasarladık'' ifadelerini kullandı.

Firmanın ilk logosu ise alışveriş sepetinin üzerinde 'Amazon' yazılı bir simgeden oluşuyordu.