Parkinson hastalarının imdadına topaçlı eldiven yetişecek

Tekerleği döndüğü müddetçe devrilmeyen ve yer çekimine karşı koyan topaçtan hareketle geliştirilen jiroskop, Parkinson ve ET hastaları için umut oldu.

Tıp dilinde 'Esansiyel Tremor' (ET) da denilen beyin ya da beyincikte ya da kalıtsal rahatsızlıktan kaynaklanan Titreme Hastalığı ile Parkinson Hastalığının neden olduğu el titremelerini stabilize etmek ve bu yolla hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için giyilebilir platformlar geliştiren Britanya merkezli şirket GyroGear'in ürettiği 'gyro glove' yani jiroskop eldivenin hastaları rahat ettirdiği belirtildi.

El kontrolünü yeniden kazandırıyor

Britanya merkezli haber ajansı Reuters'in tanıtımına göre içine dönen jiroskop yerleştirilen eldiven, Parkinson ve ET hastalarının ellerinin tutmamasına neden olan titremelerin üstesinden gelmelerine ve ellerinin kontrolünü yeniden kazanmalarına yardımcı oluyor.

En temel ihtiyaçlar giderilemiyor

Dünya çapında 200 milyon insanı etkileyen Parkinson ve ET'nin yol açtığı el titremesi yüzünden yemek içmek gibi en temel gündelik ihtiyaçların giderilmesi bile imkansızlaşabiliyor.

GyroGear AR-GE Müdürü Gordon McCabe, elin ön yüzüne topaç mantığıyla çalışan jiroskop yerleştirmelerinin elin titremeden düz durmasını sağladığını belirtti.

'Takar takmaz rahatladım'

ET hastası olan iş analisti Jenny Field (56), titreme yüzünden kaslarının sürekli dövülmesinin dışardan verdiği acı tahmin edilemeyen büyük bir sıkıntı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Jiroskop eldivenleri takar takmaz kaslar üzerlerindeki baskı kalktığı için rahatlıyor. Hobilerinizi rahat rahat yapabiliyorsunuz, kolaylıkla yazabiliyorsunuz. Bize yardım eden başka bir araç olmadığından jiroskop eldivenler müthiş bir çözüm."

Britanya Hükümeti Gelecek Hükümeti, Singapur merkezli girişim yatırımcısı Fidelium Group gibi destekçileri olan GyroGear, çalışmalarının ilk aşamasına 4.3 milyon dolarlık destek topladı, ikinci aşamayı da bu ayın sonunda tamamlayacak.