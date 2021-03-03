Suriyeli aile, Diriliş Ertuğrul'dan etkilendi: Çocuklara Türkiye'den kostüm sipariş ettik, ata binerken mutlu oluyorlar

TRT 1'de 2014-2019 arasında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen Şaban ailesi, karakterlerin geleneksel kostümlerini giyerek, at binmeye merak sardı.

4 yıl önce Şam'dan göç ederek İdlib'in Sarmada beldesine sığınmak zorunda kalan Musa Şaban, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, dizi sayesinde çocuklarıyla Osmanlı kültüründen etkilendiklerini söyledi.

Oyuncuların giysilerinin çocukların ilgisini çektiğini anlatan Şaban, "Çocukların talebi üzerine Türkiye'deki bir arkadaşıma kostümleri sipariş verdik. Çocuklar kostümle ata binerken çok mutlu oluyor" dedi.

Şaban, "Türk dizilerini 3 çocuğumla takip ettik. Arapça dublajı yapıldıktan sonra Osmanlı Devleti'nin geleneklerini ve görenekleri anlayarak uygulamaya başladık" ifadesini kullandı.

11 yaşındaki Yemen: Tek hayalim Kudüs'ü fethetmek

TRT 1'de 2014-2019 arasında yayımlanan Diriliş Ertuğrul'un tüm bölümlerini izlediğini ifade eden Şaban, "Osmanlı Devleti'nin 'işgalci ve baskıcı' bir devlet olduğu öğretiliyordu. Yayınlanan diziler sayesinde gizlenen gerçekleri öğrendik" şeklinde konuştu.

Musa Şaban'ın 11 yaşındaki kızı Yemen, "Boş zamanlarımda babamın Türkiye'den getirdiği kostümü giyerek Cevher isimli ata biniyorum. Osmanlı dizilerini çok seviyorum. Tek hayalim Kudüs'ü fethetmek" dedi.

İkinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Leen Şaban, Osmanlı dizilerini severek izlediğini dile getirdi. Şaban, "Ertuğrul'un eşi Halime Hatun’un kostümlerini getirttik" diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Gassan Şaban da Osmanlı tarihini çok merak ettiğini, babasına sürekli bununla ilgili soru sorduğunu dile getirdi.