Ailesi dava açmıştı: Ahmet Kaya'nın gerçek görüntüleri çıkarılmazsa 'Son şarkı' belgeseli gösterime giremeyecek

Fransa’da 21 yıl önce hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya ve iki kızının başvurusu üzerine mahkeme, vizyona girmek üzere olan ‘Son Şarkı’ filminden Ahmet Kaya’nın gerçek görüntülerinin ve dört eserinin çıkarılmasına karar verdi. Söz konusu içerikler çıkarılmadığı takdirde, film gösterime giremeyecek.

Ahmet Kaya’nın ailesi tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada; çekimleri biten 'Son Şarkı' adlı film için aileden izin alınmadığı belirtildi.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Dava dilekçesinde, “Filmin yayınlanması halinde Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk ileride telafisi imkânsız maddi ve manevi zarara uğrayacaktır” denildi.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda Ahmet Kaya’nın gerçek görüntüleri ile 'Ağladıkça', 'Beni Buralarda Arama Anne', 'Müjgan’la Biz Ağlaşırdık' ve 'Vay Anam' adlı eserlerinin filmde kullanıldığı belirtildi. Tedbir kararını açıklayan mahkeme, Kaya’ya ait görüntüler ile dört eserin filmden çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme, davalı şirketin bu içerikleri çıkarmadığı takdirde 'Son Şarkı'ın gösterime girmesi, çoğaltılması ve dağıtılmasının durdurulmasına hükmetti.

Ahmet Kaya’nın ailesi ve eserlerinin mali haklarının kullanımını devralan Gam Müzik, tedbir kararının ardından mali ve manevi haklarının ihlali sebebiyle dava açtı. Aile ve şirket, filmin sinemada ve dijital ortamlarda gösterime girmesinden men edilmesini talep etti.

“Yapılanlar Ahmet Kaya’nın vahşi bir sömürüsünden ibaret" diyen Gülten Kaya 'İki gözüm Ahmet' filmine de tepki göstermişti. Gülten Kaya, “Ahmet Kaya ile hayatında fiilen ve düşünsel olarak tek bir kez bile yan yana gelmemiş bir takım insanlar bu filmi ve filmleri yapmaya çalışıyorlar. Bunların benim gözümdeki tanımı kifayetsiz muhterislerdir” dedi.