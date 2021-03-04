Hızlı trenin üzerine çıkan kedi seferleri aksattı: 2.5 saatte indirildi

Londra'daki Euston İstasyonu'ndan Manchester'a gitmesi plananlanan hızlı trenin üzerindeki kedi, yetkililere panik anları yaşattı.
Hareket saatinden 30 dakika önce fark edilen kedi, görevlilerin tüm çabalarına rağmen indirilemedi. Trenin üzerinden geçen 25 bin voltluk gerilim hatlarının kediyi çarpmasından endişe eden yetkililer aracı servis dışı bırakarak yolcuları tahliye etti.
Did you spot our train surfing tabby cat last night? 📸— London Euston (@NetworkRailEUS) March 3, 2021
🐱More pictures and videos are emerging of its narrow escape - thanks to @AvantiWestCoast Maria Clores we can see the misplaced moggy did make it down in one piece - read more here - https://t.co/gWSCxj4YUb pic.twitter.com/fEAvHjDBTP
Manchester yolcuları başka bir trenle rötarlı olarak yola çıkarken, kedi iki buçuk saatlik çabanın ardından istasyonda bulunan çöp kutusunun platform olarak kullanılmasıyla indirildi.
Euston Ağ Tren istasyonu yöneticisi Joe Hendry, "Sık sık istasyonun içindeki kuşlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz ama ilk defa trenin üzerinde bir kediyle karşılaştık. Neyse ki bu kediyi merak öldürmedi ve dokuz canından birini kullanmaktan kaçındığı için mutluyuz" dedi.
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