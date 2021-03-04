ABD'li müzisyen David Crosby 'geçinemiyorum' dedi, bütün şarkılarını sattı

ABD'li ünlü müzisyen David Crosby, koronavirüs dolayısıyla turneye çıkamadığı ve gelir sıkıntısı yaşadığı için bütün albümlerini ve şarkılarının haklarını sattı.

Sözcü'nün haberine göre, folk ve rock müzik sanatçısı 79 yaşındaki David Crosby, bütün müzik kataloğunu satma kararı aldı.

Byrds, Crosby & Nash, Crosby, Stills and Nash ve Crosby, Stills, Nash& Young gruplarındaki haklarını da satan meşhur sanatçı, “Şu an konserlere çıkamadığımız için bu anlaşma benim ve ailem için bir lütuf haline geldi. Bence bu insanlar beni mirasıma en iyi bakacak insanlar” dedi.

Aralık ayında bütün şarkılarını ve albümlerinin kullanım hakkını satışa çıkaracağını duyuran Crosby, 7 Aralık’ta, “Çalışamıyorum ve müzik dinleme uygulamaları da benim paramı çalıyor” demişti. Bir hayranının, “Senin anlamlı şarkılarını reklamlarda duymak istemiyorum” sitemine ise, “Eğer dinlenen şarkılarımızdan para alsaydık ve canlı müzik yapabilseydik bu satış gerçekleşmezdi” yanıtını vermişti.

Crosby’nin bütün kariyeri boyunca yaptığı müziği Irving Azoff’un Iconic Artists Group’una sattığı belirtilirken, bu anlaşmada ne kadar ödendiği belirtilmedi.

Azoff, “David’in bir arkadaş olarak tanıyordum ve Los Angeles’a taşınıp Geffen Roberts Management’ın kuruluş zamanlarından tanıyor ve hayranlık duyuyordum. O müzik dünyasının en önemli yazarlarından biri” dedi.

Bob Dylan 300 milyon dolara satmıştı

Ünlü müzisyen Bob Dylan da Aralık ayında bütün şarkılarını Universal Music’e satmıştı.

Dylan’ın o anlaşmadan 300 milyon dolar elde ettiği tahmin ediliyor.