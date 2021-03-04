Sürücü vitesleri karıştırınca araç evin bahçesine uçarak, dik bir vaziyette kaldı

Kaza, öğle saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Orçan, otomobiliyle geri manevra yapmak istedi. Ancak bu sırada Orçan vitesleri karıştırınca otomobil, hızla ileri gidip bir evin bahçesine uçtu.

DHA'da yer alan habere göre kazada, otomobil ev ile istinat duvarı arasında dik vaziyette kaldı. Yaralanan sürücü Ayşe Orçan, ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.