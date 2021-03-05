Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi bir kez daha ertelendi

Universal, bir önceki ertelemeyle birlikte 28 Mayıs olarak belirlenen 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin vizyon tarihini bu sefer 25 Haziran'a erteledi.
‘F9’ has been delayed from it’s May 28th release date to June 25th. #F9— Careful 4 Spoilers (@c4spoilers) March 4, 2021
(Source: THR)https://t.co/HmwBbWniUJ pic.twitter.com/uFpKnvuvW9
Vin Diesel'in Dominic Toretto rolüyle ün yaptığı film, koronavirüs salgını nedeniyle tam üç kez ertelenmiş oldu.
Filimin ilk olarak 22 Mayıs 2020'de vizyona girmesi planlanmıştı.
Öte yandan, aşı konusundaki gelişmeler ve Los Angeles Sineması'nın yakında yeniden açılacak olmasının da ertelemelerde etkili olduğu belirtildi.
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