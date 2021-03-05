Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi bir kez daha ertelendi

Universal şirketi, Hızlı ve Öfkeli serisinin devam filmi 'Hızlı ve Öfkeli 9' için üçüncü kez erteleme kararı aldı. Filmin yeni vizyon tarihi 25 Haziran 2021 olarak açıklandı.

Universal, bir önceki ertelemeyle birlikte 28 Mayıs olarak belirlenen 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin vizyon tarihini bu sefer 25 Haziran'a erteledi.

‘F9’ has been delayed from it’s May 28th release date to June 25th. #F9

(Source: THR)https://t.co/HmwBbWniUJ pic.twitter.com/uFpKnvuvW9 — Careful 4 Spoilers (@c4spoilers) March 4, 2021

​Vin Diesel'in Dominic Toretto rolüyle ün yaptığı film, koronavirüs salgını nedeniyle tam üç kez ertelenmiş oldu.

Filimin ilk olarak 22 Mayıs 2020'de vizyona girmesi planlanmıştı.

Öte yandan, aşı konusundaki gelişmeler ve Los Angeles Sineması'nın yakında yeniden açılacak olmasının da ertelemelerde etkili olduğu belirtildi.