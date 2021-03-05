ABD'de bazı goril türleri üzerinde Kovid-19 aşısı denendi

Kovid-19 virüsünün goril türlerinde tespit edilmesinin ardından, San Diego Hayvanat Bahçesi'nde 4 orangutana ve 5 cüce şempanzeye Kovid-19 aşısı yapıldı. Hayvanat bahçesi yetkilisi, aşı olan hayvanlarda herhangi bir semptom görülmediğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, ABD'de bazı orangutan ve cüce şempanze (bonobo) türlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

I am happy to hear @sdzsafaripark's gorillas are in recovery after testing positive for SARS-CoV-2 in January. The Zoo's Chief Wildlife Health Officer Nadine Lamberski shares the measures taken to protect the troop in the latest edition of The Toni Times. https://t.co/AXoKkSHskh pic.twitter.com/N9h1mGh4aK — Senator Toni Atkins (@SenToniAtkins) February 6, 2021

​San Diego Hayvanat Bahçesi üst düzey yetkilisi Nadine Lamberski, aşı uygulanan hayvanlarda herhangi bir semptom görülmediğini belirterek hayvanların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Kovid-19 aşısı olanlar arasında, 1994'te ilk açık kalp ameliyatı olan Karen adlı orangutanın da olduğu kaydedildi.

Veteriner ilaç firması Zooties tarafından Şubat 2020'de geliştirilmeye başlanan aşının, geçen yıl ekim ayında kedi ve köpeklerde etkili olduğu bildirilmişti.