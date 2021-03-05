Kanada'da rakun saldırıları artınca yetkililer uyardı: 'Rakunları beslemeyin'

Toronto Halk Sağlığı (TPH) yetkilileri, Ocak 2020'den bu yana rakun saldırılarında yüzde 62 artış kaydedildiğini açıkladı.

The City of Toronto is advising residents to avoid interactions with raccoons after a spike in reported attacks.​ https://t.co/KuA3MnInYf — CTV News Vancouver (@CTVVancouver) March 4, 2021

​Ayrıca 2020 yılında hasta ya da yaralı rakunlara yardım için ilgili merkezlere toplamda 13 bin 712 çağrı yapıldığı bildirilirken, 2019'daki çağrı sayısının ise 4 bin 172 olduğu belirtildi.

Uzmanlar, 'evlerde ve bahçelerde rakun beslemenin' saldırı ihtimallerini artırdığını söyledi.

'Koronavirüs koşullarıyla bağlantılı'

Hayvan davranışları konusunda araştırmalar yapan York Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Dr. Suzanne Macdonald, saldırılardaki artışın koronavirüs pandemisi koşullarıyla da bağlantılı olduğunu ifade etti.

Macdonald, koronavirüse karşı alınan önlemlerle restoran ve etkinlik alanlarının kapatıldığını, şehir sakinlerinin doğada daha çok vakit geçirdiğini ve bu nedenle de rakunlarla karşılaşma ihtimallerinin geçmişe göre daha fazla olduğunu belirtti.

'Tehdit altında hissetmediklerinde saldırmazlar'

"Rakunların son bir yıldır davranışlarını değiştirdiklerini düşünmüyorum" diyen profesör, "Değişen şey insanların davranışları oldu" ifadelerini kullandı.

Rakunların 'nahif' canlılar olduğunu belirten profesör, tehdit altında hissetmedikçe kimseye saldırmayacaklarını da belirtti.

Macdonald, "Eğer rakunlara yaklaşırsanız, onlara zarar vereceğinizi düşünürler. Sonra da kendilerini koruyabilmek için size saldırırlar" diye ekledi.