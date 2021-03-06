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    Facebook'a 'ırkçılık' soruşturması açıldı

    © AFP 2021 / Olivier Douliery
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202103061043967151-facebooka-irkcilik-sorusturmasi-acildi/

    Sosyal medya platformu Facebook’un işe alma ve primlerde ırkçı önyargıyla yaklaştığı iddiasıyla, şirkete ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) tarafından soruşturma açıldı.

    Facebook bu kez de işe alım ve ödenen primlerde ırkçı yaklaşım suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İddialar üzerine harekete geçen ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC), sosyal medya devine soruşturma açtı. 

    Soruşturmanın Facebook’a iş başvurusunda bulunan  ve reddedilen adaylardan ve şirkette hali hazırda görev yapan Oscar Veneszee Jr  adlı yöneticinin başvurusu üzerine başlatıldı. 

    İş başvurusunda bulunan üç avukat ve şirketin kendilerine karşı ayrımcılık yaptığını iddia eden bir yönetici ise Amerikan medyasına konuştu.

    Kendilerine karşı ayrımcılık yapıldığını ileri süren grubun avukatı Peter Romer-Friedman yaptığı açıklamada, EEOC’in, Facebook'a işe alma ve terfilerde ırkçı önyargı nedeniyle soruşturma açtığını duyurdu.

    'Siyah adaylara ırkçı yaklaşım'

    Facebook operasyon programı yöneticisi olan Oscar Veneszee Jr ve üç aday, işe alım ve ile terfilerde ırkçı önyargılı davrandığı gerekçesiyle geçen temmuz ayında Facebook aleyhine EEOC’ye suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan Oscar Veneszee Jr, Facebook'un öznel değerlendirmelere güvendiği ve ırkçı klişeleri teşvik ederek, siyah adaylara ve çalışanlara karşı ayrımcılık yapıldığını belirtti.

    Veneszee'yi ve diğer iş adaylarını temsil eden Gupta Wessler'de avukat olan Peter Romer-Friedman yaptığı açıklamada, EEOC’nin geçen Ağustos ayında Facebook’a araştırmacılar getirdiğini ve son 4 ayda her iki taraftan da ayrıntılı bilgilendirme belgeleri aldığını belirtti.
    Davacı tarafın avukatı ROmer-Friedman, bir Facebook işe alım politikasının, çalışanlara tavsiye ettikleri bir aday işe alındığında 5 bin dolara kadar bonus verdiğini böylelikle şirkete yönlendirilen adayların, siyah profesyonellerin aleyhine olacak şekilde mevcut çalışanların yapısını yansıtma eğiliminde olduğunu ifade etti.

    Siyah çalışanların oranı yüzde 3.9

    Facebook, geçtiğimiz Haziran ayı itibariyle ABD’deki çalışanlarının yaklaşık yüzde 3,9’unun siyah olduğunu açıklamıştı.

    ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC), çalışan ile şirketler arasındaki anlaşmazlıkları arabuluculuk yoluyla çözüyor veya şikayetçilerin işverenleri dava etmesini sağlıyor.

    Etiketler:
    Soruşturma, Irkçılık, Facebook
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