Avusturya, şüpheli ölümün ardından AstraZeneca tedarikini askıya aldı

Avusturyalı yetkililer Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olduktan sonra 49 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, önlem amaçlı olarak aşı tedarikinin askıya alındığını açıkladı.

Avusturya’da, 49 yaşındaki bir kadın, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdıktan sonra şiddetli kan pıhtılaşması sonucu hayatını kaybetti. Aynı aşıyı yaptıran 35 yaşındaki bir kadında da akciğer embolisi görüldü. Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada önlem amaçlı olarak Oxford/AstraZeneca aşısı tedarikini askıya aldıklarını duyurdu.

'Kan pıhtılaşması yan etkilerin arasında yok'

Sağlık yetkilileri, "Şu anda aşı ile ölümün ilişkili olduğuna dair bir kanıt yok" dedi ve kan pıhtılaşmasının aşının bilinen yan etkileri arasında olmadığını ekledi.

Güney Kore de soruşturma başlattı

Çoğunlukla Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısının uygulandığı ve aşı çalışmalarının ilk haftasında 296 binden fazla kişiye aşı yapılan Güney Kore’de Hastalık Kontrol ve Önleme Dairesi (KCDC), aşı işlemi sonrası hayatını kaybeden 7 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Güney Kore’de aşılama çalışmalarının ilk haftasında 296 binden fazla kişiye aşı yapıldı. Ülkede çoğunlukla Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısının uygulandığı belirtilirken, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Dairesi (KCDC) aşı sonrası hayatını kaybeden 7 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

24 kişide 'şiddetli' yan etki görüldü

2 bin 800’den fazla kişide aşının yan etkisi görüldüğü ve bu kişilerin 24’ünde görülen yan etkilerin ‘ciddi’ olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada 24 kişinin tümüne AstraZeneca aşısı yapıldığı belirtildi. Ülkede şimdiye kadar 5 bin doz Pfizer-BioNTech aşısı uygulandığı ve aşı olan kişilerin hiçbirinde olumsuz bir reaksiyonun bildirilmediği açıklandı.

Hindistan'da bir kişi, aşı olduktan sonra koronavirüse yakalandı

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde koronavirüs aşısının ikinci dozunu alan sağlık çalışanının birkaç gün sonra Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık çalışanının, eyaletin Gandhinagar kentindeki Dehgam Taluka kasabasında yaşadığı, ilk dozu 16 Ocak’ta ve ikinci dozu da 15 Şubat’ta aldığı ifade edildi. Gandhinagar'ın Baş Sağlık Görevlisi Dr M.H. Solanki, söz konusu kişinin aşının ikinci dozunu aldıktan günler sonra ateşi çıktığını bildirdiğini, alınan örneklerin incelendiğini ve sağlık çalışanının testinin 20 Şubat’ta pozitif çıktığını belirtti. Ayrıca sağlık çalışanının semptomlarının hafif olduğu ve evde karantinaya alındığı ifade edildi.

Sağlık çalışanının hangi aşıyı olduğu belirtilmezken, Solanki, aşının her iki dozunun da uygulanmasından sonra enfeksiyona karşı antikorların gelişmesinin genellikle ortalama 45 gün sürdüğünü; bu nedenle herkese sosyal mesafe dahil olmak üzere tüm tedbirlere uymalarını ve aşılandıktan sonra bile maske kullanmalarını tavsiye ettiklerini belirtti.